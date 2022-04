Auto fuori strada abbatte una centralina e si ribalta. Risolto il rischio della fuga di gas

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Solamente per una manciata di metri non è finita contro un’abitazione sottostante al piano stradale un’Audi che ieri si è ribaltata a Lugo di Vicenza, in via Sarollo, intorno alle 18 e con a bordo il solo conducente. Proprio il guidatore, tra l’altro rimasto illeso nonostante il “capitombolo” assai rischioso avvenuto per cause al momento sconosciute, aveva perso il controllo della macchina piombando nel terreno di contenimento e arrestandosi proprio a ridosso dello spiazzo di un’abitazione provata.

Sul posto sono stati richiesti subito i vigili del fuoco, sia per il difficile recupero del veicolo appoggiato sul tettuccio che per il pericolo ulteriore causato dalla fuga di gas da una delle centraline presenti, abbattuta dalla corsa dell’automobile prima di “saltare” la carreggiata.

I pompieri arrivati dal distaccamento dell’Altovicentino con sede a Schio, una volta giunti tra le colline in via Sarollo hanno messo in sicurezza l’auto e tamponato la perdita del gas, dopo aver verificato che l’uomo prima alla guida fosse riuscito a venire fuori dall’auto in piena autonomia, e come sopra accennato senza riportare ferite preoccupanti ma solo qualche graffio. Il vicentino, che vive nella zona, è stato assistito sul posto dal personale del Suem 118, senza alcuna necessità di ricovero.

Le cause dell’incidente sono al vaglio della polizia locale Nord Est Vicentino, inviata a Lugo per assistere alle operazioni di messa in sicurezza della zona e per i rilievi, cooperando anche con il personale della rete del servizio di gas per la riparazione della colonnina. Il recupero dell’Audi si è protratto fino alla serata di martedì.