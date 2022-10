Giovane operaio si schiaccia un arto su una macchina. Presidio sindacale alla Burgo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave infortunio sul lavoro nella notte fra mercoledì 19 e giovedì 20 alla cartiera Burgo Mosaico di Lugo di Vicenza: un giovane lavoratore è rimasto gravemente ferito e si trova ora ricoverato in ospedale a Verona, nel tentativo di salvargli un mano. Questa mattina presso lo stabilimento si è tenuto un presidio sindacale, con due ore di sciopero per ogni turno.

L’operaio – un 28enne originario dell’Est Europa e residente nell’Alto Vicentino, impiegato in azienda da 5-6 mesi e con un contratto a tempo determinato, secondo quanto diffuso dalle organizzazioni sindacali – era ancora in fase di affiancamento con un lavoratore più esperto quando, durante le operazioni di pulizia del cilindro di 30 centimetri di una copiatrice, ha avuto un arto risucchiato dal cilindro stesso. I soccorsi sono scattati subito e dopo un primo ricovero in ambulanza all’ospedale di Santorso, i sanitari ne hanno disposto il trasferimento nel reparto di Chirurgia della mano del Policlinico Borgo Roma di Verona: il 28enne ha riportato infatti gravi traumi e ferite alla mano e al braccio, finiti dentro alla macchina.

“Le organizzazioni sindacali e le rappresentanze sindacali dello stabilimento – spiegano Cgil Cisl e Uil in una nota congiunta – ritengono intollerabile il ripetersi di situazioni che mettono a repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori, senza vederne la completa risoluzione”. Ieri in tarda mattinata i rappresentanti dei lavoratori hanno incontrato la direzione aziendale, che “si è dimostrata collaborativa” e, dopo espresso “la massima solidarietà al lavoratore coinvolto e alla sua famiglia”, hanno indetto una mobilitazione a sostegno delle loro rivendicazioni in tema di sicurezza.

Oggi si son così tenute due ore di sciopero per ogni turno di lavoro, con un presidio statico davanti ai cancelli dello stabilimento, fra le 11 e le 13 di questa mattina. Proprio sul tema della sicurezza e la salute sul luogo di lavoro è prevista per domani a Roma una manifestazione nazionale unitaria di Cgil, Cisl e Uil.

La Burgo Mosaico produce carte per usi grafici e tecnici e impiega attualmente 230 persone. Fa parte di Burgo Group, colosso europeo della carta che conta 11 stabilimenti, di cui 10 in Italia e uno in Belgio, con 14 linee di produzione.