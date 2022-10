Al via la stagione teatrale thienese, fra classici e contemporanei. Il via con i Momix

Prende il via domani sera 22 ottobre al Teatro Comunale con lo spettacolo, fuori abbonamento, “Alice” della compagnia internazionale Momix la Stagione teatrale thienese, la 42esima.

Per lo spettacolo dei Momix, sold out per il 22 e con pochissimi posti disponibili per la replica di domenica 23, l’appuntamento è alle 21: una partenza internazionale, con un grande evento slittato più volte a causa del Covid. Come accade con ogni produzione Momix, il pubblico sarà coinvolto in un viaggio magico, misterioso, divertente ed eccentrico. “Vedo Alice come un invito a inventare, a fantasticare, a sovvertire la nostra percezione del mondo, ad aprirsi all’impossibile. Il palcoscenico è il mio narghilè, il mio fungo, la mia tana del coniglio, ha detto Moses Pendleton, direttore artistico di Momix, parlando dello spettacolo.

Dopo questa apertura col botto, sarà la volta dell’avvio della stagione in abbonamento, il 15, 16 e 17 novembre: Hamlet, con Giorgio Pasotti e Mariangela D’Abbraccio, liberamente tratto dall’Amleto di William Shakespeare, di Alessandro Angelini e Antonio Prisco, per la regia di Francesco Tavassi.

Il cartellone anche per questa stagione propone un’offerta di caratura nazionale e di qualità, che mette insieme teatro classico (da Shakespeare a Goldoni e Pirandello), contemporaneo e un’attenzione particolare a testi letterari (da Carlotto a Pasolini, fino a Franca Rame). Oltre ai dieci spettacoli in abbonamento (ripetuti ciascuno tre serate), sono previsti cinque appuntamenti fuori abbonamento (dai Momix a Marco Paolini), quattro per le famiglie, con spettacoli per i più piccoli, e due opere liriche, per un totale di 21 rappresentazioni.

«Vogliamo lasciarci alle spalle le difficoltà dovute alla pandemia e guardare con ottimismo a questa nuova Stagione – dichiara il sindaco Giampi Michelusi – , tra le migliori, ritengo, di questi ultimi anni, perché sa ben coniugare l’eterogeneità delle proposte con una qualità che è accessibile, fruibile e apprezzabile da un vasto pubblico. Sono in particolare i nostri abbonati, che ringrazio con affetto, che ci incitano ad offrire sempre il meglio e ci confermano il loro apprezzamento. Analogamente è doveroso ringraziare le aziende e le realtà economiche del territorio per il sostegno, più forte che mai, alla promozione culturale della Città di Thiene. Anche quest’anno sono gli Sponsor ad assicurare un’altra Stagione di altissima qualità e di emozioni al pubblico del Teatro Comunale. A loro va tutta la riconoscenza dell’amministrazione comunale».

«Gli ultimi due anni sono stati davvero difficili per tutti noi ed in particolare per chi vive l’arte e la sua diffusione come professione – commenta l’assessora alla Cultura, Ludovica Sartore – . Speriamo davvero che finalmente questa Stagione possa svolgersi con regolarità secondo quanto programmato. Lo auspichiamo perché abbiamo tutti bisogno di ritrovarci a Teatro per condividere il piacere della cultura, del bello, dello scambio reciproco di impressioni e sentimenti; vogliamo tornare a fruire del teatro come strumento educativo, di crescita personale e di socialità. Ringrazio il Circuito Teatrale Arteven che ha saputo cogliere la sfida inserendo con fiducia le mie proposte».

«Ancora una volta – è il commento di Pierluca Donin, direttore di Arteven – la stagione teatrale di Thiene riesce ad affascinarci anno dopo anno. La sua costruzione è il frutto di serrati confronti con l’assessorato e le personalità cittadine perché chi meglio di loro può sapere come trasformare una mera scansione cronologica di spettacoli in un progetto per la collettività? La prosa del Comunale è la pietra miliare del teatro regionale».

Gli spettacoli

Dopo Hamlet, dal 15 al 17 novembre, si passa al 13, 14 e 15 dicembre 2022, quando il sipario si aprirà su “Se devi dire una bugia dilla grossa”, con Antonio Catania, Paola Quattrini e Gianluca Ramazzotti con la regia originale di Pietro Garinei, nella nuova messa in scena di Luigi Russo e la partecipazione di Nini Salerno, prodotto da Ginevra Media Production. Si tratta del cavallo di battaglia della ditta Johnny Dorelli, Paola Quattrini e Gloria Guida: torna sul palco dopo 30 anni dalla prima rappresentazione del 1986.

Il nuovo anno si apre poi il 17,18 e 19 gennaio con “Ezra in gabbia o il caso Ezra Pound”, scritto e diretto da Leonardo Petrillo e liberamente tratto dagli scritti e dalle dichiarazioni di Ezra Pound, con Mariano Rigillo e Anna Teresa Rossini. Lo spettacolo è una produzione Teatro Stabile del Veneto – Teatro Nazionale, OTI – Officine del Teatro Italiano nell’ambito del progetto “VenEzra” promosso dalla Regione Veneto.

Segue, il 24, 25 e 26 gennaio 2023, “La signora del martedì” con Giuliana De Sio e la regia di Pierpaolo Sepe in una produzione Gli Ipocriti, da un testo di Massimo Carlotto intriso di torbida sensualità, ma anche di dolcezza e di grazia.

Tornano a calcare il palcoscenico thienese in febbraio, e precisamente martedì 7, mercoledì 8 e giovedì 9 febbraio 2023 Umberto Orsini e Franco Branciaroli in “Pour un oui ou pour un non” di Nathalie Sarraute, regia di Pier Luigi Pizzi e produzione Compagnia Orsini e Teatro de Gli Incamminati in collaborazione con il Centro Teatrale Bresciano. La commedia, di una delle più importanti scrittrici francesi della seconda metà del ‘900 che ha occupato un posto importante nell’alchimia tra teatro dell’assurdo e teatro del quotidiano, mette al centro la forza delle parole in una ragnatela di incomparabile abilità.

La seconda proposta di febbraio, nei giorni martedì 14, mercoledì 15 e giovedì 16, è il classico omaggio a Carlo Goldoni, quasi immancabile nelle Stagioni thienesi. Michele Placido è il protagonista de “La Bottega del Caffè”, regia di Paolo Valerio, in una coproduzione Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Goldenart Production, Fondazione Teatro della Toscana.

Ancora una proposta in febbraio, martedì 28, con repliche il 1° e 2 marzo 2023: Milena Vukovic, Pino Micol e Gianluca Ferrato sono gli interpreti della pièce pirandelliana “Così è (se vi pare)”, per la regia di Geppy Gleijeses in una produzione Gitiesse Artisti Riuniti.

Il mese di marzo prosegue poi nei giorni 7, 8 e 9 marzo con “Coppia aperta quasi spalancata” di Dario Fo e Franca Rame, regia di Alessandro Tedeschi, con Chiara Francini e Alessandro Federico, produzione Infinito Teatro in collaborazione con Argot Produzioni. Si tratta di una favola tragicomica in cui Dario Fo e Franca Rame descrivono lo “stare in coppia” in modo perfetto con toni divertenti, ma anche drammatici, raccontando le differenze tra psicologia maschile e femminile.

Tocca poi, il 21, 22 e 23 marzo ad Arturo Cirillo che porta in scena “Cyrano de Bergerac” di Edmond Rostand, nell’adattamento e regia di Arturo Cirillo e produzione Marche Teatro, Teatro di Napoli – Teatro Nazionale, Teatro Nazionale di Genova, ERT – Teatro Nazionale.

Sempre in marzo, il 28, 29 e 30, Anna Foglietta e Paola Minaccioni sono le protagoniste de “L’attesa” di Remo Binosi e la regia di Michela Cescon, in una produzione Teatro di Dioniso, Teatro Stabile del Veneto in collaborazione con Fondazione Musica per Roma, Teatro Stabile di Bolzano, ATCL Circuito Multidisciplinare del Lazio per Spazio Rossellini Polo Culturale Multidisciplinare della Regione Lazio. Michela Cescon per la sua seconda regia teatrale ha scelto un testo che torna in teatro con due interpreti molto amate, per la prima volta insieme a dare corpo e voce alla nobildonna Cornelia e alla sua serva Rosa.

Fuori abbonamento

In questa Stagione gli spettacoli proposti fuori abbonamento sono cinque. Dopo il 22 e 23 ottobre con i Momix che portano in scena Alice, il 27 novembre alle 18 Anna Zago, Paolo rozzi e la Lydian Sound Orchestra portano in scena “Peppa Pig Band”, tratto da “Dal porcile all’orgia” di Pier Paolo Pasolini. Il 6 dicembre sarà la volta di Marco Paolini con “Antenati” con musiche di Fabio Barovero. Il 29 gennaio quarto spettacolo fuori abbonamento con “Hotel Paradiso”, con Familie Floz, mentre il 22 febbraio toccherà a Stefano Accorsi con “Azul. Gioia, Furia, Fede y Eterno Amor”.

Gli altri appuntamenti

Fra gennaio e febbraio previsti quattro appuntamenti per Domenicateatro, gli spettacoli per le famiglie: 15 gennaio “Favola quando le fiabe mettono le ali…”, 22 gennaio “Storie incartate per principesse ribelli”, 5 febbraio “Le nuove avventure dei musicanti di Brema”, 12 febbraio “Il tenace soldatino di piombo”.

Per Thiene all’Opera, il 20 novembre andrà in scena il Rigoletto di Giuseppe Verdi e il 18 dicembre Tosca dall’opera di Giacomo Puccini.

I giovani e il teatro

Anche quest’anno saranno offerti agli studenti delle Superiori, individuati di volta in volta dagli Istituti Scolastici di appartenenza, cinquecento biglietti gratuiti per far conoscere il teatro alle giovani generazioni. Il progetto è supportato economicamente dal Lions Club Thiene Host. Prosegue anche per questa Stagione la riduzione di abbonamenti e biglietti per gli under 30.

Gli sponsor

Tutta la stagione è possibile solo grazie al sostegno di aziende e realtà economiche del territorio, sempre molto vicine alle attività di promozione culturale della Città di Thiene.

Per informazioni comune.thiene.vi.it, myarteven.it, vivaticket.com, visitpedemontana.com e presso tutte le aziende di promozione turistica del vicentino.