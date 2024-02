Grazie ai fondi Pnrr un “archivio orale” per Villa Godi Malinverni, il suo parco e i giardini

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

E’ iniziata ufficialmente da pochi giorni una nuova attività del progetto Pnrr “I giardini del Palladio”, che mira al restauro e alla valorizzazione dei giardini palladiani e del parco storico di Villa Godi-Malinverni a Lugo di Vicenza.

La prima villa del Palladio, infatti, è risultata vincitrice di un cospicuo finanziamento (due milioni di euro) da parte del Ministero della Cultura per restaurare e valorizzare le sue aree verdi, contributo che è parte di una più ampia attività del Pnrr che punta a restaurare e valorizzare, entro il 2026, più di un centinaio di parchi e giardini storici italiani. Il progetto è curato dall’architetto Nazareno Leonardi in collaborazione con il perito forestale

Diego Maino e sotto il coordinamento di Marco Faccin per le attività di valorizzazione culturale.

L’ attività è centrata sulla co-creazione di un archivio delle fonti orali della comunità, che andrà ad indagare l’evoluzione del rapporto della comunità locale con l’immenso patrimonio di Villa Godi-Malinverni e del suo paesaggio.

Sono state selezionate, infatti, circa una ventina di persone che hanno vissuto in tempi e modi diversi la villa e il suo parco storico, le quali andranno ad indagare assieme a dei professionisti come la comunità e la villa sono cambiate insieme nel corso dell’ultimo secolo.

La costituzione di questo archivio, che durerà tra febbraio e marzo 2024, servirà da “capsula del tempo”, rendendo immortali i ricordi, gli aneddoti e le storie degli

abitanti di oggi riguardo la villa e il suo parco per le generazioni e gli storici del futuro, salvaguardando un patrimonio orale immenso e difficilmente preservabile. L’archivio verrà curato dall’associazione Exvuoto Teatro in collaborazione con l’associazione Pro Lugo.