Marijuana nelle tasche e nelle mutande. 18enne denunciato e tre coetanei segnalati

La domenica di svago nel centro di Thiene si conclude al comando di polizia locale per una combriccola di quattro giovani intorno ai 18 anni di età, tra i quali un neomaggiorenne di Arsiero denunciato in Procura della Repubblica per detenzione e spaccio di droga. In suo possesso gli agenti hanno trovato vari involucri compattati con all’interno varie quantità di marijuana, in tutto circa 30 grammi.

Il più “pesante” era custodito negli slip del ragazzo, che durante il tragitto percorso a piedi dalla stazione degli autobus al comando della locale aveva fatto scivolare a terra uno dei pacchettini poi sequestrati, senza riuscire a beffare gli agenti titolari del controllo.

Anche ieri pomeriggio, dunque, e dopo l’episodio della rissa sventata in extremis sempre grazie all’intervento degli operatore del consorzio Nord-Est Vicentino, un gruppo di adolescenti – 7 neomaggiorenni e un minore – hanno impegnato una pattuglia a partire dalle 16. Al “Bosco”, infatti, si erano ritrovati in otto, facendo insospettire alcuni cittadini che, da solerti “sentinelle”, hanno avvisato il vicino comando thienese dopo aver notato dei passamano sospetti tra loro. Una pattuglia è quindi intervenuta sul percorso pedonale di via dei Tigli – poi ne è giunta una seconda -, percependo in pochi attimi un forte aroma di marijuana nell’aria e invitando quindi il gruppetto a fornire spiegazioni.

Temendo l’arrivo di un cane antidroga, quattro di loro, tutti maggiorenni, hanno preferito consegnate modiche quantità di stupefacenti che tenevano in tasca. Il resto delle sostanze vietate è uscito fuori nel corso della perquisizione completa avvenuta nella vicina sede. Tutte in possesso di un solo elemento del quartetto, dopo il maldestro tentativo da parte di Y.E.Q., 18enne residente ad Arsiero, di liberarsi di uno dei 6 involucri che deteneva, per totali 29 grammi lordi di sostanza del tipo marijuana. Dei quali 19,73 nascosti nei boxer in “pacco unico”.

Il giovane è stato denunciato stato di libertà per la detenzione ai fini di spaccio mentre i tre amici, tra i quali una ragazza, sono entrati “di diritto” nella lista dei consumatori abituali di sostanze stupefacenti dopo la segnalazione segnalati alla Prefettura di Vicenza, viste le modiche quantità consegnate di propria iniziativa agli agenti.