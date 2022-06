Michelusi comincia dal Giappone: “Amicizia e opportunità economiche e per il turismo”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La prima iniziativa ufficiale del neosindaco di Thiene Gianantonio Michelusi – che lo scorso ottobre ha portato in città le Frecce Tricolori per celebrare il centenario di Arturo Ferrarin e della sua prima trasvolata Roma-Tokyo – vedrà affiancate le bandiere italiana, della città e quella del Giappone.

Una delegazione giapponese sarà in visita infatti a Thiene e sarà ricevuta in municipio domani, venerdì 1° luglio, alle 16, per affermare legami più stretti con la città di Tokorozawa dopo il Centenario.

Ad annunciare la voglia e la disponibilità a far crescere l’amicizia tra le due amministrazioni comunali era stato Satoshi Dobara, coordinatore per la città di Tokorozawa, che a maggio aveva inviato all’allora assessore un messaggio, spiegando di aver lavorato insieme a Michelusi dal 2019. “Io e lei – aveva scritto all’assessore – siamo riusciti ad aprire la strada per il rapporto di amicizia tra le nostre città. Il sindaco Fujimoto l’ha elogiata per aver fatto un ottimo lavoro. Bisogna continuare a lavorare in questa direzione con noi giapponesi, con una collaborazione che potrebbe offrire tante possibilità ai giovani anche dal punto di vista economico e del turismo territoriale”.

A mesi di distanza, i semi gettati in occasione dell’anniversario dell’impresa del Ferrarin stanno cominciando a germogliare e il sindaco Masato Fujimoto, accompagnato da alcuni funzionari, arriva ora a Thiene.

Soddisfatto Michelusi: «Il Covid aveva limitato i rapporti già attivati, in occasione del Centenario, con la città di Tokorozawa che conta oltre 340 mila abitanti, ma ora, grazie alla diminuzione delle restrizioni, siamo finalmente felici di accogliere il sindaco Masato Fujimoto e la sua delegazione. Sarà l’opportunità per attivare relazioni non solo di amicizia, ma anche economici, sociali, culturali e turistici che, mi auguro, si ripercuoteranno sul benessere generale della Città».

La delegazione giungerà a Thiene il 1° luglio; in mattinata sarà ricevuta da una delegazione del raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria Vicenza guidato dalla presidente Silvia Marta e visiterà l’azienda A.Z. spa di Thiene. Nel pomeriggio gli ospiti giapponesi saranno ricevuti in municipio dal neo sindaco Gianantonio Michelusi per la firma di una lettera di intenti, finalizzata a porre le basi di un eventuale possibile gemellaggio e quindi visiteranno la città e il castello, allietati da figuranti della rievocazione storica Thiene 1492. Alla conoscenza della casa natale di Arturo Ferrarin e del territorio con visita enogastronomica a una cantina di Breganze è riservata la mattina del sabato, mentre nel pomeriggio la delegazione visiterà il laboratorio dove è in costruzione lo SVA 9 di Giorgio Bonato, presidente dell’associazione RTHM per proseguire poi in Aeroporto a Thiene dove si trascorrerà il tardo pomeriggio e la serata. La mattina di domenica è prevista la visita al Museo dell’Aeronautica G. Caproni. Pomeriggio con visita a Villa Godi Malinverni e concerto di quartetto d’archi dei giovani musicisti della Ludus Musicae concluderanno il soggiorno in terra vicentina degli amici giapponesi, che ripartiranno il lunedì mattina.

All’organizzazione del soggiorno thienese hanno collaborato il Comune, la società Aeroporto di Thiene, l’associazione RTHM, il raggruppamento Alto Vicentino di Confindustria Vicenza, la famiglia Ferrarin e l’Ogd Pedemontana Veneta e Colli.

Tokorozawa è considerata la città dove è nata l’aviazione giapponese perché nel 1911 è stato costruito il primo campo di aviazione con quattro aeroplani.

Risale all’anno precedente il primo volo fatto da un giapponese alla spianata di Yoyogi, Ten. Yoshitoshi Tokugawa, discendente della famiglia Tokugawa, famoso Shogun, capo dei samurai dell’epoca EDO. Nel 1919 a Tokorozawa fu fondata la scuola militare dell’Aeronautica. Secondo i documenti dell’epoca, il 12 giugno del 1920, dopo il successo del Volo Roma Tokyo, Arturo Ferrarin e gli altri aviatori italiani visitarono Tokorozawa e il Ferrarin tenne una conferenza alla scuola di aviazione.

Il museo dell’aviazione di Tokorozawa è stato fondato nel 1993 ed è dedicato alla storia dell’aviazione giapponese, con una sezione dedicata a Ferrarin e a Masiero. Lo SVA di Ferrarin e di Capannini era custodito al museo Yushukan del Tempio Yasukuni. Nel 1923 il grande terremoto di Kanto danneggiò gravemente il Museo e lo SVA probabilmente fu spostato a Tachikawa (circa 40 km dal Museo), dopo di che se ne persero le traccia.

Ricercatore storico e curatore dei rapporti tra Thiene e la città di Tokorozawa è Satoshi Dobara, consulente del Centenario.