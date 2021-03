Fiamme nella baracca di campagna, pompieri all’opera. Danni a due mezzi agricoli

Non si conoscono ancora le cause che hanno determinato l’uscita urgente dei vigili del fuoco di Vicenza, chiamati all’appello nella campagne di Montecchio Precalcino stamattina intorno alle 7 e 30, dopo l’incendio scaturito in una baracca che si trova internamente rispetto via Roma.

Che potrebbe essere di natura sia accidentale che dolosa, almeno allo stato attuale dopo il rientro in caserma dei pompieri intervenuti in una rimessa dove erano ricoverati attrezzi agricoli ma anche macchinari per il lavoro sui campi, del valore di svariate migliaia di euro.

A venire seriamente danneggiati a causa del rogo spento peraltro in pochi minuti dagli specialisti del 115 una botte da rimorchio e soprattutto un motocoltivatore, un piccolo trattore utilizzato per l’aratura delle zolle di terra. I vigili del fuoco sono intervenuti con le pompe di schiuma liquida, che ha coperto le fiamme comunque contenute in pochi minuti, evitando l’estensione dell’incendio.

I pompieri arrivati da Vicenza in gran numero e ben attrezzati, a bordo di un’autopompa, un’autobotte e in tutto con 7 operatori, hanno spento le fiamme salvando altri mezzi agricoli depositate nelle vicinanze. Le cause delle fiamme sono al vaglio delle squadre intervenute: in casi analoghi, solitamente, l’ipotesi più verosimile è legata a un corto circuito in uno dei mezzi agricoli lasciati a riposo. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo un’ora e mezza circa.