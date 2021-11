Funerale al centro comunitario per il 75enne morto insieme al suo cane nell’incendio

Si terrà domani a Levà, la frazione di Montecchio Precalcino dove viveva insieme al suo cagnolino perito con lui in un terribile incendio, il funerale del pensionato di 75 anni che una settimana fa è stato rinvenuto senza vita dai vigili del fuoco. Al loro arrivo in via Prà Castello la dimora di Gianni Marotto, ex tecnico radiologo era già stata in parte divorata dalle fiamme.

Un inferno di fuoco e fumo da cui l’unico residente non è riuscito a sottrarsi in tempo, senza riuscire nemmeno a dare l’allarme. Il rogo si era sviluppato nella notte tra giovedì e venerdì scorso.

La cerimonia di commiato dedicata a Marotto, pianto in particolare dalle sorelle Gianna, Natalina ed Elisa con le rispettive famiglie, si terrà alle 14.30 di domani venerdì 26 novembre, presso il centro comunitario a fianco della chiesa di Levà. La salma giungerà dall’ospedale di Vicenza, dove era stata trasportata e ricomposta dopo la macabra scoperta da parte degli operatori del 115 giunti a Montecchio sette giorni fa.

Al termine del rito cristiano il feretro proseguirà per il cimitero di Dueville, dove la bara sarà tumulata dopo l’ultimo saluto riservato dai familiari e chi vorrà essere presente per una dimostrazione di affetto e di condivisione del lutto improvviso.