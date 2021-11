Europa League, la Lazio asfalta la Lokomotiv. Contro il Galatasaray si saprà se sono ottavi di finale o spareggi

e, complice la sconfitta del Marsiglia col Galatasaray, si guadagnano la fase a eliminazione diretta con un turno d’anticipo. Se saranno ottavi di finale, oppure se si dovrà passare per gli spareggi, lo stabilirà il match dell’Olimpico proprio contro i turchi all’ultima giornata.

Una vittoria voluta e guadagnata dai biancocelesti, che nel primo tempo, con un ritmo sotto tono hanno faticato contro la compagine russa. Poi nel secondo tempo è tutta un’altra storia. A sostituire un opaco Felipe Anderson arriva Pedro che ha dato la scossa giusta al match. Quindi i due penalty insaccati da Immobile, risvegliano i biancocelesti e la differenza tecnica tra le due squadre viene inevitabilmente a galla.

Sarri ricorre al turnover in vista del big match con il Napoli e nel primo tempo non trova la quadratura del cerchio. Felipe Anderson è impalpabile, Luis Alberto non fa scattare la scintilla e così la Lokomotiv, pur con tutti i suoi limiti, non soffre più di tanto e rischia veramente solo su un colpo di testa di Basic, deviato sulla linea di porta da Rybus (24′).

Le carte si mischiano nella ripresa quando Sarri manda in campo Pedro. Da un taglio dello spagnolo nasce il rigore che sblocca il match, quando Silyanov in scivolata prende Zaccagni. L’arbitro Dias non si accorge del fallo, ma il ricorso al Var assegna il rigore ai biancocelesti, trasformato da Immobile al 56′. Proprio lui si procura un altro penalty, per un intervento di Barinov e anche questa volta non sbaglia. Le già poche certezze dei russi a questo punto si dissolvono e la squadra si tuffa in avanti, ma con poca struttura, tanto che prima Pedro, poi Acerbi sprecano due reti. Nel finale la Lazio trova il tris con Pedro che, sfiora il poker nel recupero, con la traversa che nega la gioia del gol a Milinkovic-Savic.



Dagli altri match arrivano i primi verdetti nella quinta giornata di Europa League. Nel girone della Lazio, oltre ai biancocelesti, bene come detto il Galatasaray vittorioso 4-2 sul Marsiglia. Strappano il pass qualificazione anche Bayer Leverkusen e Betis Siviglia nel girone G, fuori invece il Celtic Glasgow.