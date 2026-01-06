Inclusione, famiglia e diritti: Luca Trapanese chiude la rassegna “Margherita in Festa”

Giovedì 8 gennaio, alle ore 20:30, il Centro Comunitario di Levà di Montecchio Precalcino, in via Levà 72, ospiterà l’incontro pubblico con Luca Trapanese, operatore sociale, amministratore pubblico e autore, per l’ultimo appuntamento della diciottesima edizione della rassegna culturale “Margherita in Festa“.

Luca Trapanese è una figura di primo piano nel panorama nazionale sui temi del sociale e dei diritti. Da anni impegnato nel volontariato e nell’amministrazione pubblica, è noto soprattutto per essere stato il primo uomo single in Italia ad adottare una bambina con sindrome di Down, Alba, dopo un lungo percorso giudiziario che ha segnato un importante precedente nel dibattito su affido, adozione e genitorialità.

La sua storia è raccontata nel libro Nata per te e nell’omonimo film uscito nelle sale nel 2023, che ha portato all’attenzione del grande pubblico un racconto autentico di amore, responsabilità e inclusione, contribuendo a un confronto ampio e necessario sui modelli familiari e sui diritti delle persone più fragili.

Durante la serata, Trapanese condividerà la propria esperienza personale e professionale, offrendo spunti di riflessione sui temi dell’amore, della famiglia, della genitorialità, della diversità e delle scelte coraggiose, in un dialogo aperto con il pubblico. L’incontro è aperto a tutta la comunità e rappresenta un’occasione significativa di confronto e crescita condivisa, in linea con lo spirito della rassegna “Margherita in Festa”, da sempre attenta ai temi sociali e culturali di attualità.

Il tema della diciottesima edizione, “Generazione Altra”, ha mosso riflessioni su inclusione, parità di genere e creatività collettiva, unendo giovani e anziani. È stata patrocinata dalla Provincia di Vicenza e da 26 comuni della provincia, e realizzata grazie al sostegno di VescoGiaretta, Gamma Trading, Telea Medical, Luce&Light, Edilfloor, Scape, Pro Loco Sandrigo e Berton Magazzini. Ingresso libero fino a esaurimento posti, ma è consigliata l’iscrizione tramite modulo online disponibile al seguente link.

