Freddo e maltempo sull’Italia. Oggi allerta gialla in dieci regioni
Sta arrivando un vortice polare che investirà quasi tutta l’Italia in questo giorno dell’Epifania. Scatta l’allerta arancione della protezione civile per parti del Molise e Lazio, Roma, mentre è gialla per altre dieci regioni. Le temperature minime sono in aumento sul Friuli Venezia Giulia, in deciso calo invece lungo l’arco alpino, sulla Puglia, sulla Calabria e sull’alta Toscana.
Primi fiocchi di neve sono caduti a Trieste accompagnati da importanti raffiche di bora. L’Alto Adige ha registrato ieri la notte più fredda di questo inverno con -20 gradi a San Giacomo in val di Vizze e -19 gradi a Sesto Pusteria.
Ieri pioggia persistente in Abruzzo, Molise e soprattutto a Roma e nel Lazio con numerosi allagamenti e soccorsi, strade chiuse e fiumi sorvegliati speciali. Oggi nella capitale è allerta arancione sull’intero territorio per maltempo intenso. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza con divieti per la sicurezza dei cittadini, tra cui anche il divieto di accesso a parchi e ville storiche, e la chiusura dei cimiteri. Il maltempo, che imperversa sulla città dal 4 gennaio, ha causato allagamenti, crolli e danni. Sono stati circa 200 gli interventi nelle ultime 24 ore.
In Abruzzo il fiume Aterno ha superato la soglia di guardia nell’area dell’Alta Valle fino alla città dell’Aquila e ora desta preoccupazioni. Nella provincia di Foggia, il sindaco di Serracapriola, ha salvato domenica poco prima delle 15 una donna di 60 anni riversa sull’asfalto in ipotermia, mentre il figlio trentenne era in evidente stato di agitazione.