Freddo e maltempo sull’Italia. Oggi allerta gialla in dieci regioni

Primi fiocchi di neve sono caduti a Trieste accompagnati da importanti raffiche di bora. L’Alto Adige ha registrato ieri la notte più fredda di questo inverno con -20 gradi a San Giacomo in val di Vizze e -19 gradi a Sesto Pusteria.

Ieri pioggia persistente in Abruzzo, Molise e soprattutto a Roma e nel Lazio con numerosi allagamenti e soccorsi, strade chiuse e fiumi sorvegliati speciali. Oggi nella capitale è allerta arancione sull’intero territorio per maltempo intenso. Il sindaco Roberto Gualtieri ha firmato l’ordinanza con divieti per la sicurezza dei cittadini, tra cui anche il divieto di accesso a parchi e ville storiche, e la chiusura dei cimiteri. Il maltempo, che imperversa sulla città dal 4 gennaio, ha causato allagamenti, crolli e danni. Sono stati circa 200 gli interventi nelle ultime 24 ore.

Nelle Marche un altro grosso pino è crollato in centro ad Ancona, frantumando un muro di contenimento e investendo due auto in che erano ferme al semaforo, indenni gli occupanti. Altri due alberi sono caduti a Falconara Marittima travolgendo alcune auto in sosta e provocando il blocco della strada. Le piogge hanno causato anche il cedimento di una porzione di muro di recinzione del carcere di Barcaglione nella zona tra Ancona e Falconara.