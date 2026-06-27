Ricorso al Tar di Silva, l’annuncio di Parisotto: “Il Comune si costituirà a giudizio”

Ieri sera, venerdì 26 giugno, durante un consiglio comunale straordinario il sindaco di

Montecchio Precalcino, Fabrizio Parisotto, ha annunciato che il suo comune si costituirà a giudizio nell’ambito del ricorso di Silva, e lo farà con l’avvocato Marta Bassanese. L’annuncio pubblico è avvenuto durante la risposta ad una mozione presentata dalla minoranza “L’astego Cecchetto per Montecchio”, che chiedeva all’amministrazione se si sarebbero costituiti.

Il Comune di Montecchio Precalcino rientra, infatti, tra i comuni chiamati in causa da Silva Srl, che ha effettuato il ricorso contro la Provincia di Vicenza, ma anche nei confronti di

numerosi enti e comuni. “Gli uffici hanno già ordine di proseguire con l’incarico all’avvocato

Bassanese”, ha specificato Parisotto.

Il sindaco di Montecchio Precalcino ha poi aggiunto che “si costituiranno anche Ato

Bacchiglione, Viacqua e AcegasApsAmga, che hanno presentato un unico incarico

all’avvocato Cerutti”. “Avevamo pensato di costituirci assieme alla Provincia“, ha aggiunto Parisotto, che ha spiegato però che su consiglio dell’avvocato della Provincia Balzani è preferibile costituirsi in due posizioni distinte. “Se il Tar dà ragione alla ditta noi non dovremmo avere nessun risvolto da questo punto di vista perché risponde la Provincia in quanto responsabile del procedimento Paur”, ha puntualizzato Parisotto. Il sindaco ha poi aggiunto, infine, di aver sentito anche i colleghi di Dueville e Villaverla, “i quali hanno delle situazioni diverse rispetto alla nostra, loro non facevano parte della conferenza dei servizi”.

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.