Silva: conferenza dei servizi il 13 marzo, ma manca il parere dell’Ulss. Minoranze contro Nardin

Si riunirà il 13 marzo la Conferenza dei Servizi per esprimersi in merito all’autorizzazione del progetto di realizzazione di una piattaforma multifunzione per il recupero di rifiuti sanitari e per la produzione di “EoW” per fonderie presentato da Silva Srl a Montecchio Precalcino. Lo ha annunciato ieri mattina, 11 febbraio, il presidente della Provincia Andrea Nardin, che con il sindaco di Montecchio Precalcino Fabrizio Parisotto ha voluto incontrare la stampa per aggiornamenti in merito ad un procedimento sospeso lo scorso 9 dicembre, in attesa di integrazioni da parte della ditta.

“Stiamo lavorando in sinergia con i vari livelli di governo, con il Comune di Montecchio Precalcino e la Regione Veneto – ha esordito il presidente Nardin -. Ricordo che la Provincia è uno dei componenti della Conferenza dei Servizi, la quale è un organo collegiale composto da diversi enti chiamati ad esprimersi sull’autorizzazione. Da parte nostra ribadisco l’indirizzo politico che è la massima tutela della risorsa idrica e del territorio. Stiamo mettendo in campo tutte le nostre competenze per affrontare al meglio il procedimento, sia dal punto di vista tecnico che legale. Condivido e comprendo le preoccupazioni dei cittadini e dei comitati, che ho incontrato e che ho ascoltato, ed è per questo che abbiamo garantito la massima trasparenza e partecipazione durante l’intero iter”.

La Provincia sollecita il parere dell’Ulss 7

Oltre alla data della Conferenza dei Servizi, sono emersi all’incontro altri due aggiornamenti: il primo riguarda la Ulss 7 Pedemontana, a cui è stato inviato un sollecito perché fornisca il proprio parere, che a distanza di moltissimi mesi non è ancora pervenuto e che ha come fornitore di servizi proprio il gruppo EcoEridania di cui Silva Srl è parte.

Il secondo è la richiesta all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali di approfondire il proprio parere (ad oggi positivo) alla luce della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia formulata dal Consiglio di Bacino Bacchiglione e già inviata alla Regione Veneto dove è in corso, per l’appunto, la loro perimetrazione. Mentre, infatti, per Provincia e Comune la legge non permette di tenere conto di un procedimento normativo in fase di istruttoria, per l’Autorità di Bacino è possibile, e la Provincia chiede che venga valutato, proprio per le ricadute che potrebbero esserci una volta che la Regione avrà approvato la perimetrazione.

Un iter complicato

A tal proposito, il Comune di Montecchio Precalcino ha già chiesto chiarimenti alla Regione: “Ci dobbiamo confrontare con norme e regolamenti, anche in itinere – ha precisato il sindaco Fabrizio Parisotto – abbiamo bisogno di sapere come comportarci, in questo caso come in altri, per il nostro Comune e per gli altri, per evitare di prendere decisioni che siano in contrasto con quanto verrà stabilito dalla norma. Il Comune ha già espresso parere contrario nel procedimento di autorizzazione relativo all’area ex Safond per la delicatezza del sito e per le problematiche sollevate, che riguardano vari temi. Alla scorsa Conferenza dei Servizi avevamo chiesto integrazioni che sono arrivate da parte della ditta, ora le stiamo valutando. Con tutte queste informazioni aggiuntive sul tavolo (compresi i pareri di Ulss 7, Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Comune di Montecchio Precalcino) il 13 marzo si comporrà la decisione della Conferenza dei Servizi.

Intanto, stasera 12 febbraio, si tiene l’attesa Commissione ecologia in Comune a Montecchio Precalcino, con all’ordine del giorno un confronto fra i vari gruppi consiliari di maggioranza e opposizione sulle risposte di Silva alle osservazioni emerse in sede di Conferenza di Servizi nel dicembre scorso. Fra i temi principali, come S ilva intende risolvere il problema del traffico pesante che si concretizzerebbe non solo a Montecchio ma anche a Villaverla e Dueville. Il 19 febbraio, poi, è in programma in Regione la riunione di istruttoria per l’approvazione delle zone di salvaguardia dei pozzi idropotabili di Villaverla e Dueville, al cui interno dovrebbe sorgere il nuovo stabilimento.

L’opposizione in provincia: “Ignorate le nostre richieste a Nardin”

I consiglieri provinciali di opposizione – Marco Guzzonato, Mattia Pilan, Massimo Zulian, Enrico Storti, Roberto Campagnolo e Carlo Gecchelin – lamentano di aver saputo solo casualmente della convocazione della conferenza stampa da parte del Presidente Nardin e del Sindaco di Montecchio Precalcino su un tema, quello dell’area ex Safond, sul quale il gruppo consiliare Vicenza in Comune ha in questi mesi sollecitato più volte la maggioranza in Consiglio Provinciale, segnalando le problematiche ambientali che comunità locali, associazioni ed enti qualificati stanno da tempo evidenziando.

“Il nostro gruppo – scrivono in una nota i rappresentanti di “Vicenza in Comune” – ha chiesto formalmente di ricevere i verbali delle

assemblee della Via e della Conferenza dei Servizi che si sono tenute lo scorso 9 dicembre,

ma ad oggi non abbiamo visto ancora nulla, malgrado ripetuti solleciti alla Presidenza

della Provincia. Questo momento di comunicazione alle testate è stato deciso ieri

sera (martedì 10 febbraio, n.d.r.), come ci ha detto il Sindaco di Montecchio Precalcino, ed è chiaro che si tratti di una mossa del Presidente Nardin dopo la netta presa di posizione del Consiglio regionale di martedì pomeriggio, nel quale è stata approvata all’unanimità la mozione presentata dai gruppi di minoranza del Pd e di Avs, che invita la Giunta a pronunciarsi sulla definizione delle aree di salvaguardia e delle rispettive competenze, tema che avrà un inevitabile impatto anche sull’area ex Safond”.

“Abbiamo ascoltato quanto detto dal Presidente Nardin – aggiungono i consiglieri provinciali di minoranza – e, pur continuando a non capire cosa pensano lui e la sua maggioranza in merito al progetto Silva, e fatti salvi i riferimenti all’iter tecnico che il progetto dovrebbe seguire, con la richiesta di parere alla Ulss 7 e all’autorità di Bacino, ci sembra che la maggioranza abbia innestato una marcia più cauta. Riteniamo quindi fondamentale che la Conferenza dei Servizi si svolga dopo che la Regione avrà definito la questione delle aree di salvaguardia, e auspichiamo che, oltre al richiamo delle procedure tecniche, il presidente si esponga più chiaramente sugli aspetti ambientali e quindi politici sui quali la società civile sta da tempo ponendo l’accento, richiamando alla responsabilità verso i possibili rischi in un territorio già sotto forte stress. Noi siamo a fianco dei cittadini che si battono per salvaguardare il loro territorio e la loro salute, e continueremo a vigilare sull’operato della Provincia di Vicenza”.

