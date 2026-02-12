Rauti lancia i fuochi d’artificio a Vercelli, il Lane passa e vince. Tonfo casalingo Arzignano

Un ritrovato Rauti in avanti, e un riconfermato protagonista Gagno in retrovia da n°1, in coppia rilanciano il L.R. Vicenza leader alla vittoria che avvicina ulteriormente i biancorossi di Gallo e il loro popolo alla promozione in serie B. Vincono le inseguitrici Union Brescia e Lecco, stavolta, ma i 90 minuti ora in meno da giocare e i soli 36 punti residui ancora in palio abbinati al +16 sulla seconda, in sostanza confermano il countdown verso la festa. C’è e si vede la volontà di continuare a ritoccare il record di partite celebrate senza sconfitte in questo formidabile campionato di serie C.

Nel 2-1 alla Pro Vercelli, siglato in Piemonte, gli highlights sono tutti della ripresa: Gagno respinge il rigore sullo 0-0, Rauti entra e cambia la partita, a segno insieme a Zonta dopo l’uno a uno (meritato) dei padroni di casa nel turno infrasettimanale. Si tratta del successo numero 20 sui 26 incontri giocati in regular season.

Meno sorrisi, decisamente, nell’Ovest della provincia vicentina, per il mese nero che sta vivendo l’Arzignano Valchiampo, sconfitto 0-2 in casa al “Dal Molin” al cospetto di un buon Trento, crollando ancora nel finale di partita. E’ il quarto ko in cinque lotti da 90 minuti, che porta alle bocche cucine nel post gara. E la zona buia della classifica a soli due punti dietro le spalle, dopo che a gennaio i biancocelesti avevano iniziato a navigare in zona playoff.

I VIDEOHIGHLIGHTS

