Studente investito da un’auto mentre va a scuola. Ricoverato per accertamenti

Un adolescente di Montecchio Precalcino è stato investito stamattina presto nel centro del paese a poche decine di metri dalla chiesa parrocchiale. A urtare il ragazzo in strada, che in quel frangente si stava spostando a piedi, è stata da un’autovettura in transito il cui guidatore è subito sceso a prestare soccorso al giovane rimasto ferito, sembra in maniera non grave.

L’investimento sarebbe avvenuto in via Roma prima delle 7 di martedì, mentre lo studente pare si stesse recando a prendere un autobus nella fermata vicina per raggiungere, come ogni giorno, un istituto scolastico superiore del Vicentino.

Il ferito è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo di Vicenza in regime di codice giallo di media gravità, per accertamenti diagnostici più approfonditi e verificare eventuali lesioni interne e fratture agli arti. Alcuni familiari del ragazzo sono subito accorsi sul posto.

