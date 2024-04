Morto dopo l’atterraggio col paracadute a Rozzampia. Aperta l’inchiesta

Si andrà ad indagare a fondo sulle cause dell’incidente costato la vita a Massimo Galletti, 68enne di Selvazzano Dentro morto sabato nel primo pomeriggio all’ospedale San Bortolo di Vicenza. L’appassionato di paracadutismo padovano ci era giunto solo poche decine di minuti prima, in fin di vita, in seguito a un incidente in fase di atterraggio in un terreno agricolo adiacente all’aeroporto “Arturo Ferrarin” di Rozzampia, a Thiene.

L’incidente si è verificato alle 12 circa della vigilia di Pasqua, sabato in condizioni meteo caratterizzate da folate di vento. Subito gli operatori della struttura che ospita la pista di decollo e atterraggio hanno dato l’allarme e hanno raggiunto l’infortunato, e sul posto è giunto prima un team del Suem in ambulanza e, constatate le condizioni critiche del ferito, un elicottero del 118 di Verona Emergenza per il suo trasporto a Vicenza.

Inevitabile, in seguito a quella che appare una disgrazia collegata alla pratica dello sport con il paracadute, l’apertura di un’inchiesta conoscitiva sulla morte dell’uomo in Procura della Repubblica a Vicenza, con rilievi e prima fase di indagini affidati ai Carabinieri della compagnia di Thiene. Massimo Galletti potrebbe essersi sentito male durante il volo, ma non si esclude il cattivo esito della manovra di discesa nella fase conclusiva dopo una virata improvvisa.

Servirà la consulenza di esperti del settore per fare luce sulle cause del dramma, di cui i familiari sono stati informati nel corso del tardo pomeriggio di sabato, dopo la non agevole ricerca di contatti, poi rintracciati dai militari dell’Arma. Il paracadutista è morto in seguito ai politraumi riportati nel violento impatto al suolo, in un terreno agricolo, fuori traiettoria. Fatali le lesioni interne, dopo che era stato soccorso ancora in vita. Faceva parte di un gruppo di paracadutisti esperti lanciatisi sabato poco prima di mezzogiorno, tutti scesi regolarmente a terra.

La vittima era in pensione da qualche tempo e aveva svolto la professione di intagliatore. In passato aveva viaggiato molto, in particolare in Venezuela, dove aveva vissuto a lungo prima di far rientro in Veneto come riportano dei quotidiani locali del Padovano all’indomani della tragedia.