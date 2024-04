Previsioni meteo 2-4/04, ultime nuvole residue: clima mite con sole e massime a 20°

SITUAZIONE GENERALE



È piovuto molto tra Pasqua e Pasquetta sul Vicentino, soprattutto sulle zone montane dove si sono registrati picchi di 150 mm di pioggia. Il tempo è in miglioramento dopo questa lunga fase perturbata, anche se ci sarà ancora della residua instabilità a metà settimana.

MARTEDI 2 APRILE

Cielo sereno o poco nuvoloso la mattina con temperature minime piuttosto basse in pianura tra 5 e 7 gradi. Nelle ore centrali della giornata nubi in aumento sull’alto Vicentino dove non si escludono locali rovesci sulle Prealpi. Rasserena ovunque la sera. Temperature minime in calo, massime in aumento.

MERCOLEDI 3 APRILE

Sul Vicentino sarà nuvoloso fin dal mattino. Sarà in transito una debole perturbazione che nelle ore centrali della giornata porterà 2-5 mm di pioggia sparsa. Migliora in serata a partire da ovest. Temperature stazionarie, o in lieve calo le massime.

GIOVEDI 4 APRILE

Pressione atmosferica in aumento sul nostro territorio che metterà fine a questa lunga fase di tempo instabile. Clima mite e soleggiato con temperature in aumento, in orario diurno si prevedono “punte” di 20 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana vedremo la prima rimonta di alta pressione africana di questa primavera che porterà le temperature sul Vicentino anche oltre i 23 gradi.