Paracadutista precipita nei dintorni dell’aeroporto Ferrarin. Morto dopo il ricovero

AGGIORNAMENTO ORE 16 – L’appassionato di paracadutismo soccorso oggi a Rozzampia, in un terreno vicino alla pista dell’Aeroporto di Thiene, è morto in ospedale a Vicenza dopo il ricovero in codice rosso di massima urgenza. Si tratterebbe di appassionato residente in provincia di Padova. Fatali, per lui, le ferite multiple riportate nell’impatto al suolo, dopo un problema nella fase di atterraggio. La sua identità rimane ancora sotto riserbo, in attesa che i Carabinieri riescano a contattare i familiari del 64enne per informarli della disgrazia. Saranno disposti accertamenti per accertare la precisa dinamica dell’incidente, con esiti mortali.

ORE 13 – Emergenza all’aeroporto “Ferrarin” di Rozzampia, alla periferia di Thiene, scattata poco dopo le 12 di sabato in seguito a una chiamata al 118 da parte di un operatori presente nella base. Un paracadutista esperto, pare nel corso della manovra di atterraggio, non avrebbe centrato l’obiettivo, effettuando un atterraggio di fortuna. Il pilota della velatura è sopravvissuto all’impatto al terreno, avvenuto in un terreno agricolo attiguo all’aeroporto thienese, ed è stato soccorso dal personale dello scalo e poi dai vigili del fuoco e un equipaggio del Suem 118 in ambulanza.

Viste le gravi condizioni della persona ferita riscontrate con le prime cure sul posto, è stato disposto il ricovero in regime di codice roso via elisoccorso verso l’ospedale San Bortolo a Vicenza. Si tratta di un uomo, di 64 anni, la cui identità per il momento non è conosciuta. Si troverebbe in pericolo di vita e, ovviamente in prognosi riservata, con fratture multiple e contusioni, con accertamenti in corso per verificare la presenza di lesioni interne.

Sul posto a Thiene, ai confini con Villaverla, sono giunti i Carabinieri e il personale sanitario. In questa giornata prefestiva l’area è frequentata da appassionati di volo e paracadutismo, nonostante le condizioni meteo non ideali.

La notizia è in aggiornamento