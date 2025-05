Municipio, corso Garibaldi e piazza Ferrarin espongono la bandiera dell’Unione Europea

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La città di Thiene, come ogni anno, celebra l’Europa issando le bandiere “al vento” dell’Ue per onorare l’anniversario della Dichiarazione Schuman. Una comunità che si unisce dunque simbolicamente alle iniziative per la Festa dell’Europa, ricordando due date fondamentali del percorso di integrazione continentale: il 75° anniversario della Dichiarazione Schuman (9 maggio) e l’issata della prima bandiera europea a Bruxelles (29 maggio 1986).

Era il 9 maggio 1950, infatti, quando l’allora Ministro degli Esteri francese Robert Schuman propose un’audace visione di cooperazione economica tra le nazioni europee, superando le ferite della Seconda Guerra Mondiale. La sua idea di condividere risorse chiave come carbone e acciaio, in particolare con la Germania, sotto un’unica autorità, pose la prima pietra per quella che sarebbe diventata l’Unione Europea.

Un altro momento iconico fu il 29 maggio 1986, quando il vessillo europeo fece la sua prima apparizione ufficiale sulla sede della Commissione Europea a Bruxelles, divenendo un simbolo di unità. Sensibile all’importanza di questi anniversari, la Sezione Altovicentino del Movimento Federalista Europeo (Mfe), fondato da Altiero Spinelli con l’obiettivo di costruire un’Europa libera e unita, ha invitato le amministrazioni degli enti locali a partecipare alle commemorazioni.

Il Comune di Thiene ha risposto all’appello. Da oggi, 6 maggio, fino al 29 maggio 2025, le bandiere europee sventoleranno sulla facciata del municipio, lungo Corso Garibaldi e sul pennone di Piazza Ferrarin. Un gesto simbolico per riaffermare l’adesione ai valori di cooperazione e unità che sono alla base del progetto europeo e che rappresentano un impegno costante per la pace e il benessere del continente.

“L’Europa è la nostra grande casa e, in un mondo di continue sfide sempre più globali e complesse, crescere in una cultura europeista è oggi sempre più importante per rafforzare le nostre scelte condivise – è il commento di Marina Maino, assessora ai Bandi e Fondi europei –. Continuiamo a lavorare per portare investimenti europei sul nostro territorio anche grazie alla collaborazione con Alda, che si conferma supporto prezioso per orientarsi nel mondo dei bandi europei e dell’euro-progettazione e migliorare la qualità della vita e i servizi delle nostre città. Ben vengano, dunque, queste occasioni per riconfermare la nostra identità Europea per il presente e, soprattutto, per costruire assieme il nostro futuro”.

