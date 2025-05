Lumen Festival torna a fine giugno a Campo Marzio. Ecco tutti i nomi della 12esima edizione

Torna anche quest’anno quello che si può ormai considerare un appuntamento fisso: il Lumen Festival, dal 25 al 29 giugno a Campo Marzio a Vicenza.

Dopo l’annuncio di Dov’è Liana (sul palco venerdì 27 giugno), Joan Thiele e Lamante (sabato 28 giugno), l’evento si arricchisce per la dodicesima edizione con MadMan (giovedì 26 giugno). Nato nel 1999, l’edizione della svolta è quella del 2013, presso i giardini del teatro Astra, dove il Lumen, da festival di quartiere, diviene evento ufficiale: musica elettronica d’avanguardia e uno sguardo verso visionario verso il futuro.

Negli anni sono cambiate le location, il modo di organizzare le serate e la musica. E’ stato un viaggio così con così tante variazioni che il festiva ha rischiato di perdersi per strada di senza mai trovare una vera identità. Per diversi anni è stato difficile spiegare cosa fosse il Lumen e persino sapere in quale parco avesse luogo.

Il vero successo degli organizzatori è stato stupire in ogni edizione guadagnando fiducia, credibilità e soprattutto emozioni. Adesso arriva giugno e ci si chiede in automatico quando e dove sarà il Lumen.

Negli anni sono passati grandi nomi e nomi che poi sono diventati grandi: Madame, Bresh, Psicologi, gIANMARIA, Coma_Cose, Ghemon, Ex Otago, Lo stato sociale, Derozer, solo per citarne alcuni. Così oggi Lumen Festival è diventato l’evento musicale e culturale che trasforma il cuore di Vicenza in un palcoscenico di musica, arte e creatività. Ci sono talk, workshop e street food di qualità: la crescente attenzione alla sostenibilità non è solo facciata, ma un tratto distintivo. Ma è ovviamente la musica a farla da padrona: dal rap di MadMan all’house pop sensuale e selvaggia di Dov’è Liana, passando per le sonorità elettroniche e indie di Joan Thiele e il rock dallo spirito folk di Lamante.

Se ci si chiede quale sia la mission del Lumen si può rispondere così: creare uno spazio accogliente, dove chiunque possa sentirsi a casa e vivere la cultura in tutte le sue forme.

Anche quest’anno torna l’Underdog Music Contest, il concorso dedicato agli artisti emergenti che offre l’opportunità di esibirsi sul palco del Lumen. Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 11 aprile o fino al raggiungimento del numero massimo di 100 partecipanti. Per candidarsi è richiesto il versamento di una quota di iscrizione di 5 euro.

I biglietti per il festival sono acquistabili su TicketSms al prezzo di solo 5 euro + DDP per il biglietto giornaliero e 12 euro + DDP per l’abbonamento a tutte le giornate, offrendo un’esperienza di qualità a un prezzo simbolico. In un periodo in cui il costo degli eventi dal vivo continua a crescere, Lumen Festival si impegna a mantenere la cultura accessibile a tutti.

