Nasce e subito “naviga” il portale per 10 mila famiglie. Una bussola virtuale per orientarsi

Una sorta di raccordo, sia sciale che virtuale, tra famiglia e istituzione. Pronto al varo ufficiale da domani – giovedì 1 ottobre – lo Sportello Famiglia di Thiene, ideato e costruito per agevolare uomini e donne per le loro esigenze informative nell’accesso ai servizi che il Comune, come ente locale di base di riferimento, offre loro. Il nuovo portale web integrato di virtuale ha in realtà ben poco, visto che rappresenta un compendio di utilità concrete a disposizione di fruitori ed utenti thienesi distribuiti negli oltre 10 mila nuclei familiari censiti.

Un’indispensabile bussola, come più volte è stata definita, per orientarsi tra proposte, servizi, norme, agevolazioni, modulistica e numeri utili: tutto a portata di mano o, meglio ancora, di mouse. Tutto ciò che riguarda la famiglia, legandosi a tematiche come la scuola, l’essere genitori, la maternità, la terza età e la disabilità solo per citarne alcune. “Una nuova proposta fondamentale per tenere un rapporto diretto con la cittadinanza”, questo il primo commento del sindaco Giovanni Casarotto in sede di presentazione dell’iniziativa.

Dopo aver digitato l’url www.sportellofamigliathiene.it si accede all’homepage già disponibile on line, con l’assessore Anna Maria Savio a presentare il canale informativo attraverso un videomessaggio. Per diffondere la novità è stata creata una locandina grafica d’impatto con un origami che richiama una colomba, una simbologia mirata che porta a prestare attenzione alle molteplici sfaccettature della dimensione sociale del servizio e all’aiuto concreto che si presuppone di fornire alle famiglie thienesi.

Thiene - Sportello Famiglia 1 di 3

“Il primo obiettivo iniziale è informare tutte le famiglie del nuovo portale a disposizione e di tutti i servizi disponibili – ha spiegato Anna Maria Savio, assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia –, lo Sportello Famiglia Thiene costituisce un nuovo canale informativo virtuale che diffonde informazioni a 360 gradi, a cui le famiglie possono accedere per conoscere agevolmente tutte le opportunità e le forme di sostegno a cui hanno diritto. È un servizio innovativo che il comune di Thiene offre ai suoi cittadini e che si affianca alla più ampia attività dei Servizi Sociali, diventando un’ulteriore opportunità all’accesso fisico agli uffici, in modo semplice e diretto. Ringrazio Pasubio Tecnologia che ha collaborato alla realizzazione del servizio”.

In tempi particolari in cui rimane consigliabile limitare al minimo la mobilità verso spazi comuni oltre che risparmiare tempo utile, si tratta insomma di un “ponte” gradito se mantenuto al passo con i tempi e i servizi offerti dall’ente pubblico. A testarlo saranno, ci si augura ameno, le 10.296 famiglie della città, dato aggiornato al 31 dicembre 2019 e che a breve sarà ritoccato. A confermare la bontà del progetto il sindaco di Thiene: “Continua il nostro impegno per implementare servizi e agevolare la cittadinanza alla loro conoscenza e fruizione – dice Casarotto -. Sempre più il Comune entra direttamente nelle case e facilita la vita a quanti devono rivolgersi agli uffici comunali. Importante ora sarà continuare ad aggiornare l’informazione con approccio semplice, chiaro ed intuitivo”. Le diverse aree da approfondire sono i servizi sanitari e sociali, donna, casa, anziani, disabilità, scuola, bandi, contributi e sussidi, maternità, bonus, agevolazioni e assegni, carte d’acquisto.