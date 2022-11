Un calendario in memoria di Angela Vignaga, investita e uccisa a soli 16 anni

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Era una serata calda e afosa quando la 16enne Angela Vignaga fu investita ed uccisa mentre passeggiava con il cagnolino. Quel terribile 16 agosto 2020 ha lasciato un segno indelebile sia nella memoria dei familiari che in quella dell’intera comunità in cui viveva la giovanissima vittima di Castello di Arzignano, uccisa da un’auto pirata. A distanza di oltre due anni l’associazione “Il sorriso di Angela Odv”, ha realizzato il calendario 2023 con lo scopo di raccogliere fondi, le immagini sono realizzate dal fotografo Roberto Costa.

Lo scopo dell’associazione, nata di recente, è quello di aiutare le persone e le famiglie alle quali la vita ha dato, purtroppo, difficoltà e sofferenze, e di adoperarsi affinché possano ancora credere nella solidarietà e nell’amore delle persone. Con il calendario, otre al fine benevolo, si è voluto mettere in risalto attraverso le immagini le bellezze della Valle del Chiampo e il territorio che la circonda.

“Il nostro intento – dichiara Diego Vignaga – è farlo realizzando dei progetti che andranno concretamente a sollevare ed aiutare alcune realtà del nostro territorio, per accendere (magari), una piccola luce negli occhi di chi soffre. L’amore di Angela per gli animali era immenso e adorava passare il tempo con loro, specialmente con Alba il suo amato cane. Proprio per questo l’associazione ha scelto che uno dei progetti che porterà avanti includerà proprio gli animali, in modo che possano essere di aiuto e portare un SORRISO alle persone più bisognose”.

Il calendario sarà distribuito in alcuni locali ed esercizi commerciali di Arzignano, inoltre il 3 e 4 dicembre sarà acquistabile direttamente fuori dalle chiese dell’unità pastorale di Arzignano (Duomo, San Bortolo, Castello, San Zeno e Villaggio Giardino). L’associazione ha pensato anche alle aziende, dando la possibilità di personalizzare un proprio calendario del Sorriso di Angela. “Chi l’ha conosciuta -scrivono nella presentazione del calendario i promotori dell’associazione – sa bene di cosa parliamo, noi non pensiamo di riuscire ad essere così contagiosi ma il nostro scopo è quello di aiutare persone che nella vita sono state ”poco fortunate” e di cercare di portare un piccolo sorriso a chi soffre”.

Il sindaco di Arzignano Alessia Bevilacqua ha commentato così l’iniziativa in memoria della giovane vittima: “E’ un ricordo di Angela, ma anche un modo per valorizzare il nostro bel territorio e soprattutto per aiutare e promuovere le iniziative dell’associazione ‘Il sorriso di Angela’, con l’obiettivo di dare luce e conforto a chi ne ha bisogno“