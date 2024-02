Nozze d’argento per il Club collezionisti: passione e storia locale per oltre 70 iscritti

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

È un bel traguardo, quello dei 25 anni di vita raggiunto dal Club Collezionisti Thiene che, per festeggiare la ricorrenza, ha consegnato la tessera d’onore al Club e il distintivo dell’associazione al Sindaco, Giampi Michelusi nel corso di una visita in municipio avvenuta in settimana.

“Ringrazio il Club e il presidente, Dario Nicoletti, – ha detto il Sindaco nel corso della visita. Quella del Club è una bella presenza a Thiene, anche se discreta e lontana dai riflettori. Venticinque anni di attività sono un tesoro importante di esperienza. Nel congratularmi per l’anniversario, ringrazio i soci per l’attività significativa, volta a rintracciare, conservare e salvare dall’oblio gli oggetti del quotidiano, carichi di storia e impreziositi dalle suggestioni della nostra memoria”.

Il Club dà appuntamento a soci e simpatizzanti al mercoledì due volte al mese nei locali del bar messi a disposizione dal Patronato San Gaetano in via Santa Maria Maddalena: l’associazione annovera una sessantina di iscritti provenienti da Thiene e da altri Comuni, in un bacino che va da Cornedo ad Asiago e da Bassano a Sandrigo.

Cartoline, monete, francobolli, dischi e oggettistica varia, dai ferri da stiro ai giocattoli, costituiscono l’ambito di interesse, di ricerca e conservazione dei soci, alcuni dei quali vantano collezioni importanti: un patrimonio raccolto in anni di passione e oggetto di momenti di condivisione e di narrazioni che raccontano pezzi di storia locale e non solo.

Tra le attività del Club ci sono anche visite collettive ai mercatini, l’organizzazione di eventi espositivi e la disponibilità dei suoi associati a fornire informazioni a chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo variegato e ricco.