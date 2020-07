Nuova Gasparona: auto taglia la strada a un motociclista, che rimane ferito

Brutto incidente stradale nel primo pomeriggio a Thiene sulla superstrada Nuova Gasparona.

Nello schianto son rimaste coinvolte una moto e un’auto è ad avere la peggio è stato il centauro.

Erano le 13.45 quando in via Bassano del Grappa una Ford Fiesta, condotta da B.W. di anni 28 residente a Caldogno, proveniente da Vicenza con direzione Bassano del Grappa, ha iniziato la manovra di svolta a sinistra in Via 4 Strade (peraltro vietata), entrando in collisione con una moto MV Agusta, condotta da A.C. di 49 anni, residente nel trevigiano, che viaggiava nella stessa direzione di marcia.

A causa dell’urto il motociclista è caduto rovinosamente a terra. Sul posto è intervenuta un’ambulanza del Suem 118, che ha trasportato l’uomo all’ospedale di Santorso per accertamenti. Illeso il conducente dell’autovettura.

Due pattuglie del Consorzio Polizia Locale Nordest Vicentino sono intervenute per i rilievi del sinistro e la viabiltà del traffico.