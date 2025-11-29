Palestina, le sofferenze di un popolo: don Nandino Capovilla presenta “Sotto il cielo di Gaza”

Serata di approfondimento sul dramma e l’ingiustizia che sta vivendo la popolazione palestinese, lunedì prossimo, 1° dicembre, a Thiene. L’appuntamento è alle ore 20.30 all’Auditorium Città di Thiene con don Nandino Capovilla, che presenta il libro “Sotto il cielo di Gaza”.

Si tratta di testo nato dalle conversazioni degli autori, don Nandino Capovilla e Betta Tusset, con Andrea De Domenico, direttore dal 2019 al 2024 dell’Ufficio delle Nazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari nel Territorio palestinese occupato (OCHA/Opt).

De Domenico è stato testimone delle sofferenze della popolazione civile nella Striscia di Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est, ma anche di un’occupazione militare che attraversa generazioni di palestinesi in tutto il Territorio. Le conversazioni appassionate si sono poi trasformate in storie, memorie e puntualizzazioni giuridiche accompagnate dalle preghiere di Michel Sabbah, patriarca emerito di Gerusalemme, fino a prendere forma in un libro che vuole contrastare la “dissolvenza dei volti” delle vittime, come diceva don Tonino Bello.

Don Nandino Capovilla, che presenzierà alla serata, è parroco di Marghera (Venezia) e scrittore. Ha vissuto esperienze dirette in Palestina, organizzando pellegrinaggi di giustizia e collaborando con comunità locali e progetti di dialogo interreligioso. Dal 2009 al 2013 è stato coordinatore nazionale di Pax Christi Italia. Lo scorso 11 agosto era stato fermato e trattenuto all’aeroporto di Tel Aviv: nel documento di espulsione delle autorità israeliane era precisato che avrebbe messo a rischio la sicurezza nazionale, partecipando ad iniziative di sensibilizzazione contro la guerra e per il dialogo e la pace tra i due popoli.

Elisabetta Tusset è insegnante dal 2021, è scrittrice e consigliera nazionale di Pax Christi Italia, da anni impegnata nel volontariato sociale e nella sensibilizzazione sul conflitto israelo-palestinese attraverso storie di donne e uomini alla ricerca di una vita migliore.

