Lo Sportello Donna premia Le Amiche di Anna per la lotta alla violenza di genere

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Un riconoscimento per chi ogni giorno con impegno sostiene e diffonde la cultura della non violenza contro le donne. Lo Sportello Donna di Thiene ha conferito un “certificato di gratitudine” alle Amiche di Anna, associazione nata nel 2019 in ricordo di una cara amica uccisa per mano del marito a Marano Vicentino.

Un gruppo di persone che da allora non si sono mai fermate e attraverso eventi, collaborazioni con le scuole, banchetti per raccogliere fondi e realizzare progetti, diffondono il messaggio che “chi ama non uccide”. Da qui la decisione dello Sportello Donna di Thiene di riconoscere il grande impegno e premiare “Le Amiche di Anna”, le cui rappresentanti e la presidente Giovanna Davò sono state ufficialmente ricevute allo Sportello per la consegna del certificato. Un premio che celebra il legame nato tra realtà diverse che hanno saputo fare rete, unendo le forze, il tempo e il cuore per un obiettivo comune e cruciale: aiutare le donne in difficoltà e contrastare a violenza di genere.

“La gratitudine è un sentimento forse un po’ sottovalutato e qualche volta scontato, ma racchiude un profondo significato – ha sottolineato Giovanna Davò – Questa targa rappresenta realtà diverse che hanno collaborato in sinergia, mettendoci tempo, impegno e cuore. Continueremo così e intanto oggi il nostro cuore è pieno di gratitudine”.

Il certificato di gratitudine recita: “Per aver sostenuto numerose attività di promozione per una cultura di pari opportunità, di prevenzione e contrasto alla violenza domestica”.

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