Perde il controllo della 500 e si schianta dentro al cantiere: miracolato un anziano

Ha perso il contro della sua Fiat 500 andando a schiantarsi, al semaforo, dentro ad un edificio in ristrutturazione. E’ accaduto stamane alle 9.50 a Thiene all’incrocio semaforico dello stadio Miotto. Solo lievi ferite per un pensionato di 71 anni del posto, protagonista di un’uscita di strada che ha lasciato increduli gli automobilisti in transito.

L’anziano – le cui iniziali sono P.B. ed è residente a Thiene – stava percorrendo via Granezza diretto verso sud per svoltare in via Monte Grappa quando al semaforo ha perso il controllo del mezzo, per cause che sono in corso di accertamento da parte della polizia locale Nordest Vicentino: prima ha sfondato una colonna di sasso, poi ha infranto la vetrina del bar in ristrutturazione e ha finito quindi la sua corsa all’onterno del locale, presente al civico 10 di via Montegrappa.

A salvare l’uomo è stata la cintura di sicurezza: i primi soccorritori hanno visto che era cosciente. Soccorso da un’ambulanza del Suem, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Santorso per accertamenti, ma sarebbe stato “graziato”, riportando solo alcune escoriazioni. Sul posto è prontamente intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco di Schio, sia per la messa in sicurezza dell’edificio, che per la rimozione del veicolo. Rilievi e regolazione traffico a cura, come detto, della polizia locale.