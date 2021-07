Due nuove webacam mostrano Thiene e circondario dall’alto della torre civica

Sono state installate nei giorni scorsi a Thiene due webcam: sono entrambe sulla torre civica in piazza Duomo e le loro immagini, in flusso continuo, sono visibili sull’apposita pagina del sito istituzionale del comune, dove sono da tempo già attivi i collegamenti con le telecamere su piazza Ferrarin e Corso Garibaldi, piazza Chilesotti e sull’Aeroporto “A. Ferrarin”.

Le nuove webcam permettono di ampliare ancor più la visuale, offrendo una bella panoramica della zona est e di quella nord di Thiene viste, appunto, dall’alto della torre civica.



Per Giampi Michelusi, assessore all’innovazione, “disporre di webcam visionabili da tutti è una forma di utilità per la cittadinanza e per coloro che si devono recare in città, facendo sentire Thiene più vicina per chi si trova lontano. E’ un modo di promuovere il territorio, le attività e gli eventi in maniera coinvolgente. Va ricordato che, in tempo di pandemia, grazie anche a questi strumenti si è riscontrata un’impennata di visite virtuali a Thiene in tutto il mondo. Attraverso il nuovo sito istituzionale Myportal 3.0, è ora molto più semplice accedere alle webcam anche da smartphone, che risultano agevolmente controllabili”. La torre, nota anche con il nome di ‘campanile del Serlio’, fu costruita tra il 1640 e il 1655 su un progetto del 1549 del celebre architetto bolognese Sebastiano Serlio e rappresenta, con la sua statua di san Giovanni Battista che svetta sulla cima e il caratteristico e insolito passaggio pedonale alla base, un simbolo amato e rinomato della città. La posa delle due webcam è stata possibile grazie alla rete sempre più estesa di fibra ottica ed è stata realizzata in collaborazione con Pasubio Tecnologia.