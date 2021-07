Operaio muore dopo essersi schiantato in scooter su una pianta caduta per il vento

E’ stato trovato in arresto cardiaco vicino a un albero caduto sulla strada a causa delle forte raffiche di vento che imperversavano nella zona: nulla da fare per un operaio indiano di 46 anni, che ieri sera stava viaggiando in scooter in via Lungo Chiampo a Montorso, probabilmente per andare al lavoro nonostante il maltempo. I soccorsi – sotto la pioggia battente – non sono riusciti a strapparlo alla morte: è morto durante il trasporto in ospedale ad Arzignano.

La vittima si chiama Kumar Manoj e risiedeva a Sarego. Ancora in fase di accertamento la dinamica del sinistro – probabilmente provocato dal maltempo – del quale è stato vittima: quello che è certo è che a rinvenire il malcapitato scooterista è stato un automobilista in transito, che ha allertato i soccorsi chiamando il Suem 118 poco dopo le 21.30.

Non è ancora chiaro se l’uomo sia stato colpito dall’albero in caduta o se non si sia accorto del tronco in mezzo alla strada e vi si sia schiantato addosso, ma i carabinieri della compagnia di Valdagno propendono per questa seconda ipotesi. I militari dovranno ora appurare se siano coinvolti altri veicoli.