Dolore al ginocchio sul Pasubio: 82enne recuperato dal Soccorso Alpino

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Un uomo di 82 anni di Casalecchio di Reno (Bologna) è rimasto bloccato per un dolore al ginocchio lungo la Strada degli Scarubbi, mentre scendeva dal Pasubio dopo essere salito con un gruppo di conoscenti dalla Strada delle Gallerie. Alle 15.45 la Centrale di Vicenza ha attivato il Soccorso alpino di Arsiero per recuperare l’anziano sul percorso che dal Rifugio Papa scende a Bocchetta Campiglia.

Al momento di rientrare da Rifugio Papa l’uomo aveva accusato forti dolori a un ginocchio, tali da non poter proseguire. Una squadra è riuscita a raggiungere l’82enne, che si trovava sulla sterrata, con il fuoristrada. Dopo averlo assistito, i soccorritori lo hanno caricato a bordo e trasportato fino al suo mezzo, con il quale si è poi allontanato autonomamente.

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