Scontro tra furgone e moto in via Paraiso, grave il centauro

Grave incidente intorno alle 17 in via Paraiso a Schio fra una moto Bmw guidata da Z.F., quarantenne scledense, e un furgone Ford, alla cui guida si trovava S.R., anche lui residente a Schio. Entrambi i mezzi stavano viaggiando in direzione di via Venezia quando, per cause in corso di accertamento, si sono scontrati. A causa del violento impatto, il motociclista è stato sbalzato a terra, riportando ferite importanti.

Sul posto sono giunti velocemente i sanitari del Suem 118 che lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale civile di Santorso. Illeso, invece, il conducente del furgone. Sul posto sono intervenuti due equipaggi della Polizia Locale Alto Vicentino che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a gestire la viabilità in pieno orario di punta. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere i rilievi, con pesanti ripercussioni sulla circolazione della zona. Il traffico è tornato alla normalità intorno alle 18.30.

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