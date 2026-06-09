Forte grandinata e vento, ingenti danni all’agricoltura

Una forte grandinata ha causato danni a Marostica e in alcuni comuni limitrofi nel pomeriggio, dove chicchi di piccole e medie dimensioni si sono abbattuti con violenza e hanno imbiancato strade e giardini. I danni, soprattutto all’agricoltura sono localmente ingenti su campi e orti. Forte vento e piogge nel bassanese a padovano, con nubifragi e downburst.

Il temporale è in movimento verso est e nel trevigiano c’è allerta per nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

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