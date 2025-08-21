Non si sente bene e rinuncia a salire le 52 Gallerie del Pasubio: trovato morto nel parcheggio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Dramma martedì 19 agosto, sul massiccio del Pasubio: un padovano 52enne che non si era sentito troppo in forma mentre stava salendo la Strada delle 52 Gallerie è stato trovato morto nell’auto a Passo Xomo dagli amici di uscita, dopo che era tornato indietro all’auto.

Denis Bortolotto, residente a Piove di Sacco, allenatore di boxe nella struttura New Boxe 2010 di Campolongo Maggiore (Venezia), si era recato con alcuni amici della palestra all’inbocco del percorso e aveva iniziato la salita, ma non sentendosi bene e dato che il percorso è impegnativo aveva preferito tornare indietro all’auto e qui attenderli, dato che il percorso presenta una certo grado di difficoltà. Una scelta che non aveva destato preoccupazione negli amici di uscita.

Al loro rientro, dopo qualche ora, la drammatica scoperta: gli amici l’hanno trovato senza vita riverso in auto. Sono stati allertati i soccorsi, ma per Bortolotto ormai non c’era più nulla da fare: l’uomo sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri di Schio, ma non ci son dubbi che a provocare la morte dell’uomo sia stato un problema sanitario.