Carnevale, tempo di triplete: due domeniche di sfilata e l’attesa “notturna”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Colori vivaci, musica, carri allegorici e soprattutto una grande voglia di stare insieme. Schio si prepara a vivere il Carnevale 2026 trasformando il centro storico in un palcoscenico diffuso, animato da tre sfilate, ingresso gratuito e un’attenzione particolare alle famiglie. È questo lo spirito di “Schio Carnevale Insieme”, l’appuntamento invernale più atteso dalla comunità scledense.

La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Schio, con il sostegno del Comune, mentre i carri allegorici sono frutto del lavoro appassionato dell’A.D.C. – Amici del Carnevale di Schio APS: una collaborazione che negli anni ha consolidato una tradizione profondamente radicata nella città, grazie all’impegno costante dei volontari e alla partecipazione dei quartieri. “Il Carnevale è uno dei momenti più sentiti dalla nostra comunità, una festa popolare che unisce generazioni diverse e richiama in centro famiglie, bambini e tanti visitatori – sottolinea Mauro Zattara, presidente della Pro Loco – anche quest’anno abbiamo lavorato per offrire un programma di qualità, accessibile a tutti, capace di valorizzare il centro storico e di creare occasioni di incontro e condivisione”. Il programma, infatti, si sviluppa in tre giornate: si parte domenica 8 febbraio, dalle 14, con l’anteprima e il Trofeo dei Quartieri; si prosegue sabato 14 febbraio, alle 20, con la suggestiva sfilata notturna; e si chiude domenica 15 febbraio, ancora dalle 14, con la sfilata conclusiva e la premiazione del carro vincitore della 26ª edizione del Trofeo. A fare da cornice, piazza Alessandro Rossi ospiterà animazione, musica, stand gastronomici con frittelle, cioccolata calda e vin brulé, oltre alla presenza di Veneto Radio, della banda cittadina di Cogollo del Cengio e delle majorettes di Caltrano.

Questa edizione, però, porta con sé anche un significato particolare. A fine dicembre un incendio ha colpito uno dei tunnel dove vengono allestiti i carri allegorici: nessun ferito, grazie al pronto intervento dei Vigili del Fuoco, ma un carro è andato distrutto e una delle coperture ha riportato danni importanti. Un colpo duro, che tuttavia non ha fermato la macchina organizzativa: “Nonostante il momento complesso – spiega Alessandro Veghini, presidente dell’Associazione Amici del Carnevale di Schio – i volontari non si sono fermati. Il Carnevale è fatto di passione, lavoro di squadra e amore per la città. L’incendio ci ha messi duramente alla prova, ma la risposta che stiamo ricevendo dalla comunità ci sta dando forza e motivazione per andare avanti e garantire anche quest’anno una manifestazione all’altezza della sua storia”.

Un impegno condiviso anche dall’amministrazione comunale, che conferma il proprio sostegno convinto all’iniziativa: “Anche quest’anno abbiamo voluto sostenere fortemente questa manifestazione permettendo a famiglie, bambini e cittadini di vivere appieno la gioia della festa, ritrovandosi insieme nei luoghi della città” – afferma il vicesindaco Barbara Corzato. “Un Carnevale che non è solo intrattenimento, ma anche promozione del territorio e occasione per creare comunità. La scelta dell’ingresso gratuito va proprio in questa direzione. Un ringraziamento sincero va ai tanti volontari che, per mesi, lavorano con passione e dedizione alla costruzione dei carri e all’organizzazione della manifestazione: donne e uomini che mettono tempo, competenze ed energie al servizio della città, spesso lontano dai riflettori, rendendo possibile tutto questo”.

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.