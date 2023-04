Precipita con l’ultraleggero, morto il capitano delle Frecce Tricolori. Il cordoglio di Michelusi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Grave incidente aereo nella serata di ieri quando un ultraleggero, per cause ancora non accertate, sarebbe esploso in volo precipitando sulla catena dei Musi, nell’alta Val Torre in provincia di Udine. Due le vittime, riconosciute non senza qualche difficoltà dai soccorritori che hanno dovuto raggiungere la zona particolarmente impervia: una di queste – l’altra è un parente – è il capitano Alessio Ghersi, componente del formidabile team delle Frecce Tricolori.

Il 34enne originario di Domodossola che si trovava alla guida di un Pioneer 300, era entrato nella Pattuglia Acrobatica Nazionale nel 2019 con il nome in codice Pony 8, a indicare il suo ruolo di 3° gregario destro all’interno della formazione tricolore.

Unanime e diffuso il cordoglio con i colleghi che hanno annunciato l’annullamento della tradizionale esibizione del 1 maggio a Rivolto: commosso il ricordo anche del Sindaco di Thiene Giampi Michelusi, che aveva conosciuto i membri della pattuglia aerea più amata al mondo durante le celebrazioni, nell’ottobre 2021, del centenario del Volo Roma-Tokio compiuto dal thienese Arturo Ferrarin.