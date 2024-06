Preghiera a Villa Fabris, il centro Il Futuro: “Da noi porte aperte, lavoriamo per l’integrazione e il dialogo”

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Sale alla ribalta nazionale la polemica innescata dal deputato vicentino della Lega Erik Pretto Sulla vicenda della preghiera islamica comuinitaria nel parco di Villa Fabris a Thiene, che il 16 giugno scorso ha visto uomini e donne pregare separati da una grande telone, definito “recinto” dallo stesso parlamentare del Carroccio: ieri sera se ne è occupata la nota trasmissione di Rete 4 Dritto e Rovescio, che ha però mandato in onda solo una piccola parte – tutta a senso unico, come le trasmissioni “a tesi” fanno spesso – del materiale raccolto, inframezzandolo con immagini non girate a Thiene.

Ora, in merito, interviene, con una lettera aperta allo stesso Pretto il presidente del Centro Culturale islamico Il Futuro di Thiene, Kazim Limanovski.

“Egregio Deputato Pretto,

Ho preso atto della Sua dichiarazione riguardante la preghiera musulmana a Thiene e desidero esprimere alcune considerazioni in merito. Innanzitutto, è fondamentale sottolineare che la nostra comunità musulmana locale è pienamente integrata nel territorio. Non dobbiamo generalizzare né attribuire a questa comunità tutti i problemi del mondo. Le nostre attività sono orientate all’integrazione e al dialogo, e il nostro centro culturale è costantemente impegnato nella promozione della comprensione reciproca.

In qualità di Presidente del Centro Culturale Il Futuro, posso confermare che organizziamo vari dibattiti e convegni, ai quali partecipano rappresentanti di tutti gli schieramenti politici locali. Il nostro centro organizza anche corsi di lingua italiana e araba per favorire l’integrazione dei membri della comunità. Inoltre, offriamo corsi regolari per i bambini nati in Italia, affinché non perdano la loro lingua madre. Desidero sottolineare che il nostro centro ha sempre le porte aperte per chiunque desideri visitare e conoscere da vicino tutte le attività che svolgiamo.

Durante le preghiere, la separazione tra donne e uomini è una pratica comune e serve a favorire la concentrazione spirituale. Non dovrebbe essere interpretata come discriminazione. È importante notare che anche altre religioni adottano metodi simili durante i loro riti. Allah lo descrive nel Corano nella Sura Al-Baqarah, versetto 187: “Loro sono un vestito per te e tu sei un vestito per loro”.

L’Islam pone grande enfasi sui diritti delle donne e si prende cura dello status e del rispetto della donna nella società. Alcuni comportamenti errati e interpretazioni errate da parte di certi individui musulmani non riflettono il vero messaggio di pace e uguaglianza su cui è fondato l’Islam.

Infine, vorrei suggerire all’Onorevole Erik Pretto di Marano Vicentino di concentrarsi anche sulle problematiche del territorio in cui risiede, poiché la presenza e l’azione attiva sul campo sono fondamentali per comprendere le esigenze dei cittadini e per lavorare efficacemente per il loro benessere.

Cordiali saluti,

Kazim Limanovski,

Rappresentante Legale del Centro Culturale Il Futuro, Thiene