Prevenzione senologica: un atto d’amore per sé e per la vita

Il tema è la prevenzione del tumore al seno, il contenuto è orientato a conoscere quali sono gli strumenti di ultima generazione oggi disponibili e quali le professionalità che se ne occupano, per conto di Poliambulatori San Gaetano. Il seno è il simbolo per eccellenza della femminilità, ma nasconde anche molte insidie. Secondo recenti dati Istat il cancro al seno è la prima causa di morte per tumore. Pur essendo in costante aumento il numero dei tumori, la mortalità è calata.

Ne è convinta la dottoressa Fabiana Formicola, senologa specialista in radiodiagnostica, che opera proprio a Poliambulatori San Gaetano: “grazie ai progressi mostrati nel campo della prevenzione si possono ottenere diagnosi sempre più precoci, con benefici sulle terapie e sull’esito di un eventuale intervento di rimozione”. Presso San Gaetano Clinica e Ricerca di Thiene è presente il mammografo con tomosintesi che permette di avere una ricostruzione tridimensionale della mammella. È anatomico e la compressione è delicata, e questo lo rende adatto anche a chi ha le protesi.

Quanto conta oggi la prevenzione senologica?

“Ottobre è stato il mese della prevenzione del tumore al seno ma la prevenzione, con auto palpazione e controllo specialistico, sono importanti tutto l’anno”. Lo ricorda ancora la dottoressa Formicola, specializzata all’università Federico II di Napoli, dove ha ottenuto anche il dottorato di ricerca in “Sanità Pubblica e Medicina Preventiva”, maturando un’importante esperienza anche in ambito interventistico presso l’Ulss 3. “I recenti report dell’Aiom (Associazione Italiana di Oncologia Medica) confermano che il carcinoma alla mammella è la neoplasia più diffusa nelle donne, con un costante aumento dei casi: un tumore maligno ogni tre è mammario”. Ecco perché è importante prendersi cura del proprio seno con costanza.

Quali esami sono indicati per indagare sulla salute del seno?

“Le linee guida – ricorda la dottoressa – prevedono esami differenti in base dell’età della donna. Già prima dei 20 anni, è consigliato eseguire l’auto palpazione e osservare il proprio seno, così da individuare eventuali anomalie come le tumefazioni mammarie. Prima dei 40 anni, se in assenza di fattori di rischio e sintomatologia, è indicata la visita senologica ed ecografia al seno che risultano sufficienti ad escludere eventuali patologie “. Dopo i 40, invece, si comincia a consigliare la mammografia“che consente di integrare l’esame clinico ed ecografico per individuare anche il più piccolo segno patologico. Questo studio permette un’identificazione precoce dei tumori, poiché grazie a mammografia lo specialista riesce a individuare i noduli anche di piccole dimensioni non ancora percepibili al tatto e micro calcificazioni patologiche”.

Quali sono i campanelli di allarme di un tumore mammario?

“Modifiche della simmetria delle mammelle, secrezioni dai capezzoli, presenza di noduli alla palpazione anche in sede ascellare, cambiamento del colore della cute, lesioni pruriginose e/o ulcerative sono sintomi da non sottovalutare: in loro presenza è bene richiedere una tempestiva valutazione specialistica“.Nel caso di un esame senologico “dubbio” o “sospetto” si può passare ad approfondimenti mirati, come ad esempio agoaspirato o agobiopsia. Come in tutti gli aspetti della nostra vita, riveste un ruolo sempre importante lo stile di vita:” Il reggiseno usato non incide sulla formazione di neoplasie – chiarisce la dottoressa – ma alcuni fattori di rischio, come un consistente consumo di alcool e di grassi animali o il diabete, possono influire e aumentare il rischio di cancro mammario. La prevenzione senologica – conclude – è una grandissima arma: aderirvi effettuando i giusti controlli clinico-strumentali equivale ad amare se stessi e la vita”.

Presso Poliambulatori San Gaetano è possibile effettuare una visita senologica con ecografia a seno e/o mammografia con tomosintesi senza attese e con referto immediato. È inoltre possibile eseguire la visita, ecografia al seno e mammografia in convenzione con i principali fondi sanitari integrativi ed assicurazioni private. Per info contattare l’Ufficio Convenzioni al numero 379.2553546. La segreteria è a disposizione per informazioni e prenotazioni al numero 0445.372205.