Problemi al vano motore: furgone distrutto dalle fiamme all’alba, in salvo l’autista

Un furgone è andato distrutto dal fuoco all’alba a Thiene in viale Vittorio Veneto: l’intervento dei pompieri non è servito per mettere in salvo il veicolo. Nessuna conseguenza invece per il guidatore.

Tutto è accaduto in pochi istanti: erano quasi le sei e mezza e G.D., 46enne thienese, stava viaggiando in direzione di Zanè quando ha sentito un forte odore di bruciato provenire dal vano motore del suo autocarro Renault.

Ha quindi immediatamente accostato sul marciapiede, notando del fumo uscire dal cofano. Qualche attimo e il mezzo è stato avviluppato dalle fiamme, in un incendio devastante. Sul posto è intervenuta una pattuglia della polizia locale Nordest Vicentino per la viabilità e due autopompe dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo. Sul posto anche un mezzo del soccorso stradale per la pulizia della strada. La circolazione del traffico ha subito rallentamenti fino alle nove di mattina. Le cause dell’incendio di probabile natura elettromeccanica sono al vaglio della squadra dei pompieri intervenuta per spegnere l’incendio.