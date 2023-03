Protocollo fra Comune e Confcommercio: quattro azioni per lo sviluppo turistico di Thiene

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

La Città di Thiene aderisce al “Protocollo d’intesa per una valorizzazione della cultura e del turismo” di Confcommercio Vicenza, che prevede una serie di azioni per promuovere il territorio, sia dal punto di vista turistico e commerciale che naturalistico e storico-culturale. A siglare l’accordo, oggi nella sede Municipale, sono stati il sindaco Gianantonio Michelusi e il presidente del Mandamento Confcommercio di Thiene Andrea Retis.

Il patto va a sancire una collaborazione tra le parti che prevede alcune specifiche azioni di promozione turistica del territorio. Lo strumento attraverso cui queste si realizzano è principalmente il web: una serie di informazioni relative alle risorse naturali e storico culturali di Thiene saranno inserite nel portale EasyVi.it promosso e gestito da Confcommercio Vicenza, in modo che con facilità ogni visitatore possa scoprire il territorio. EasyVi è tra le principali risorse web di promozione turistica del Vicentino, con oltre 200 mila visitatori annui.

Quattro le azioni inserite nel protocollo, tutte mirate a incrementare l’appeal turistico di Thiene. Con ‘Alla scoperta delle ricchezze storico-culturali‘, si offrirà ai visitatori, collegandosi al portale EasyVi, una “mappatura” on line dei percorsi turistici, dei siti storico-culturali e dei monumenti, ma anche in prospettiva, delle attività commerciali, di ristorazione e dell’ospitalità disponibili sul territorio. Il sito sarà dunque implementato con schede su chiese e luoghi di culto, siti di archeologia industriale, zone caratteristiche della storia cittadina, palazzi e monumenti, edifici storici e altro ancora.

Un’altra azione prevista dal protocollo sarà la valorizzazione degli itinerari esistenti: percorsi cicloturistici, ciclopedonali e pedonali che attraversano il territorio thienese.

Con ‘Thiene nel web’, ci si focalizzerà in particolare sulla comunicazione, sempre nel sito EasyVi, delle principali notizie ed informazioni di “pronto uso”, quali ad esempio quelle riguardanti le iniziative proposte da ristoranti, attività commerciali e dall’amministrazione comunale (eventi, rassegne e manifestazioni di carattere culturale, sportivo e ricreativo).

Infine, il progetto ‘Segnaletica’ mira a integrare ed implementare il sistema di indicazioni e informazioni presenti nei siti naturali, nei percorsi naturalistici e nei luoghi legati alla tradizione locale, anche con un QR code che porterà i turisti direttamente nelle schede esplicative dove potranno trovare tutte le informazioni utili sul territorio, citazioni o letture, nomenclatura di flora e fauna e molto altro.

“E’ una grande sinergia – spiega Michelusi – che permette di valorizzare il territorio. Rappresenta anche il punto di arrivo di una collaborazione molto stretta tra ConfCommercio e amministrazione comunale di Thiene, che in questi anni ha permesso di attivare una specifica e significativa programmazione di eventi e iniziative per la valorizzazione della città e del centro storico che con questo protocollo sarà potenziata e amplificata nella sua diffusione turistica”.

“Con questa firma – dichiara il presidente del Mandamento Confcommercio Andrea Retis – anche Thiene entra nella rete, sempre più numerosa, di Comuni che hanno deciso di sposare l’importante progetto della Confcommercio provinciale. Ringrazio quindi l’amministrazione comunale. Questo è il primo protocollo turismo che sigliamo sul territorio mandamentale e noi contiamo sia l’inizio di un percorso che coinvolgerà anche gli altri Comuni. È indubbio, infatti, che la nostra area, nel cuore della Pedemontana, abbia molte risorse da valorizzare, attrattori per un turismo nazionale ed estero, ma anche per il così detto ‘turismo di prossimità’ fatto di cittadini che vogliono conoscere e vivere al meglio i luoghi a loro più vicini. L’obiettivo finale che ci diamo è quello di sfruttare le potenzialità turistiche per fare di questo settore un volano dell’economia locale e per farlo abbiamo l’opportunità di contare anche su una vetrina importante, com’è il sito Easyvi.it, che è una risorsa molto completa, essendo focalizzata su tutta la provincia”.

“Il protocollo è una delle diverse misure che l’assessorato al Turismo ha posto in essere – spiega l’assessora Marina Maino – per valorizzare al meglio la nostra splendida cittadina. Lo sguardo di chi promuove un territorio deve essere ampio e spaziare a 360°. La collaborazione che si è costruita in questi mesi con ConfCommercio è decisamente positiva e fa bene alla città. Unire le forze, trovare nuove interconnessioni diventa sempre più necessario se si intende oltrepassare i confini provinciali per far conoscere Thiene, che si merita di essere promossa a pieno titolo come meta da raggiungere per un vasto numero di visitatori”.

Per Fabio Zardo, presidente Delegazione di Thiene e vice presidente di Giunta Confcommercio commenta: “Con la firma del Protocollo facciamo un ulteriore passo in avanti per valorizzare la città e creare sinergia tra commercio, cultura e a ambiente”.