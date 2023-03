Incidente fra due auto: tre feriti fra cui un bimbo

Alle 14.10, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pietre a Pojana Maggiore per un incidente tra due auto, di cui una finita rovesciata su un lato: tre feriti tra cui un bambino. Non sono in gravi condizioni.

Nello schianto, praticamente frontale, avvenuto lungo la strada provinciale 4 che porta a Cagnano, sono rimaste coinvolte una Fiat Panda e una Volvo V60. A bordo dell’utilitaria, che viaggiva in direzione di Pojana Maggiore, c’era una donna di 66 anni del posto che trasportava, sul sedile posteriore, il nipotino. Giunta su una semicurva, l’auto ha sbandato invadendo la corsia opposta, nella quale stava sopraggiungeva la Volgo, guidata da un 57enne di Chiuppano.

L’impatto è stato violento: la Volvo è finita capottata su un fianco a bordo strada. I pompieri, accorsi da Lonigo, hanno messo in sicurezza le auto, mentre i feriti, fortunatamente lievi, sono stati presi in cura dal personale sanitario del Suem 118 e trasferiti in pronto soccorso per accertamenti. I feriti sono i guidatori delle due vetture e un bambino che viaggiava sul seggiolino, nel sedile posteriore insieme alla nonna. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.