Riprende quota nell’Alto Vicentino la Rete di vicinanza solidale: al via tre incontri

Sostenere le situazioni di fragilità presenti nelle famiglie dell’Alto Vicentino: è con questo scopo, riadattato per rispondere alle sfide poste dall’epidemia da Covid-19, che riprende quota, rinnovandosi, il progetto “Reti di vicinanza solidale per una comunità locale accogliente”, promosso da Fondazione di Comunità Vicentina per la Qualità di Vita – QuVi, in collaborazione con l’Ulss 7 e il Comitato dei sindaci del Distretto 2, che avevano dato avvio al progetto a metà del 2018.

L’obiettivo è rispondere ad una serie di bisogni che riguardano famiglie o single con figli minori che si trovano in difficoltà nella quotidianità per una serie di motivi: l’impossibilità di far coincidere i tempi del lavoro con i tempi necessari alle attività utili ad un armonioso sviluppo dei figli; l’assenza di una rete familiare o sociale di supporto per fronteggiare i momenti di criticità; il sopraggiungere di nuove esigenze a livello familiare (come cambio di orari della scuola o del lavoro, vacanze scolastiche, nascita nuovo figlio, malattia di un parente, separazioni, migrazioni, infortuni.).

A tal proposito sono state create quattro reti di volontari attive nell’Alto Vicentino che, collaborando in maniera integrata con altri attori del territorio (come servizi sociali, amministratori, scuole e associazioni), si attivano a supporto di famiglie con figli minori che necessitano di essere accompagnate o sostenute nello svolgimento di alcune attività di tipo pratico, relazionale o educativo.

Durante il 2020 e inizio 2021 le “reti” hanno reagito all’emergenza sperimentando nuove forme di vicinanza nella lontananza e impegnandosi in sostegni rispetto a nuove fragilità emerse in questo periodo. Il percorso anche nel corso di quest’anno permetterà ai partecipanti di sperimentarsi e attivarsi in iniziative di solidarietà. Ora il progetto riprende il volo con tre incontri on line aperti a cittadini e famiglie dell’Alto Vicentino che sono interessati a saperne di più o che hanno voglia di mettere a disposizione una piccola parte del proprio tempo: nel dettaglio, si tratta di una prima serata di presentazione del progetto seguita da altre due incontri di formazione gratuiti per chi intendesse partecipare in maniera attiva al progetto.

Il primo incontro introduttivo si terrà mercoledì 3 marzo alle ore 20,30 e nel corso dell’incontro verranno anche presentate le esperienze già attive. Il secondo e il terzo sono in programma per mercoledì 17 e 31 marzo, sempre alle 20,30 per le due serate di formazione. Per informazioni ci si può rivolgere a Cristiana (391 4692460) e Giovanni (334 3301582) o scrivere a vicinanzasolidale@gmail.com.