Ruba scarpe alla Decathlon e fugge tra le case: inseguito da un vigilante e un agente

Un ladruncolo di scarpe da ginnastica – del valore commerciale 120 euro – è stato accalappiato intorno alle 16.50 di ieri dopo aver “impegnato” un addetto alla vigilanza del negozio Decathlon di Thiene e una pattuglia di agenti di polizia locale di passaggio nella zona a sud della città. A finire col fiatone ma anche con una denuncia sul groppone un uomo senza fissa dimora di 30 anni (fornite le iniziali, I.E.), bloccato dopo una corsa tra le abitazioni vicine al punto vendita.

Il concitato episodio si è inaugurato nel tardo pomeriggio, quando una pattuglia del consorzio Ne.Vi. di rientro dalla frazione di Rozzampia s’imbatteva in un inseguimento a piedi, anzi, di corsa, tra due persone nelle vicinanze della grande rotatoria sulla Nuova Gasparona, di fronte a Decathlon. Un giovane stava correndo all’impazzata attraversando non senza pericoli la carreggiata, diretto verso località Cà Orecchiona, inseguito da un addetto alla vigilanza del negozio riconoscibile dalla pettorina.

A questo punto anche uno dei due agenti, vista la mal parata dopo aver intuito quanto stesse avvenendo, si è unito alla “competizione” dimostrando una forma fisica invidiabile, tanto da raggiungere in poco tempo il malvivente fuggitivo dopo che quest’ultimo aveva, in ordine, scavalcato un cancello, saltato una siepe e, infine, tentato invano di arrampicarsi su una recinzione metallica per oltrepassarla e guadagnarsi la libertà tra i campi. L’agente all’inseguimento è riuscito ad afferrarlo proprio all’ultimo, immobilizzandolo in atteso del collega.

Il 30enne bloccato, volto noto alle forze dell’ordine, poco prima aveva oltrepassato il dispositivo antitaccheggio alla casse della filiale thienese, senza fermarsi al segnale sonoro di allarme. Dandosela poi a gambe levate al richiamo di uno dei sorveglianti presenti. Con sè, in una borsa a tracolla abbandonata durante la fuga, aveva un paio di scarpe di marca Asics di un certo pregio, refurtiva poi restituita al punto vendita dopo la “sudata” collettiva. Per il neanche tanto presunto ladro, accompagnato presso il comando per l’identificazione e poi rilasciato in libertà, ratificata una denuncia a suo carico.