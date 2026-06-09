Alberto Stefani tra istituzioni e affetti: breve tour nel Thienese

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Una visita privata ma con un tocco istituzionale quella del presidente della Regione Veneto Alberto Stefani, fotografato tra Sarcedo, Thiene e Zugliano lunedì 8 giugno. A Sarcedo, dove abita la sua fidanzata, il governatore è andato in municipio dove ha incontrato il sindaco Miria Fattambrini e l’intero consiglio comunale. “Per la prima volta un Presidente di Regione varca le porte della casa comunale di Sarcedo. Un sentito grazie al Presidente Stefani per la disponibilità, le belle parole e la vicinanza dimostrata con la visita odierna. La Regione accanto al nostro Paese”, ha commentato con soddisfazione la prima cittadina.

Poco prima Stefani era andato a visitare i Vivai Dalle Rive a Zugliano: “È stato un onore per noi accogliere questa mattina il presidente della Regione. Un sincero ringraziamento per la gradita visita, la disponibilità e il prezioso momento di confronto”, hanno commentato dall’esercizio commerciale. Infine un giro nel centro di Thiene, dove Stefani ha visitato qualche negozio. “Oggi abbiamo ricevuto una visita speciale – ha sottolineato con entusiasmo Sonia Dalle Carbonare, che lavora da Corrà a Thiene -. Il presidente del Veneto Alberto Stefani è passato a salutarci. Una grande emozione. Il presidente ha un grande carisma ed è molto elegante”.

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