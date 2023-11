Famiglie in difficoltà, arriva il Comune: anche quest’anno c’è il bonus sport

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Torna anche quest’anno a Sarcedo l’iniziativa a sostegno delle famiglie per i figli minori che vogliano intraprendere un’attività sportiva. Una misura fortemente voluta dall’amministrazione del Sindaco Luca Cortese con l’obiettivo dichiarato di non lasciare indietro chi, nelle difficoltà sempre più pressanti di nuclei familiari alle prese con spese in crescente aumento, potrebbe vedersi costretto a rinunciare ad un momento di crescita personale oltre che di svago e di benessere.

Possono partecipare i nuclei familiari con residenza nel Comune di Sarcedo che hanno figli minori regolarmente iscritti ad una attività sportiva nella stagione 2023/2024: i criteri fissati dal Comune prevedono un I.S.E.E. del richiedente inferiore a 20mila euro o la presenza nel nucleo familiare di uno o più figli in condizione di disabilità (questo indipendentemente dall’Isee).

In presenza di queste condizioni, è prevista l’assegnazione di un contributo di 100 euro con un figlio iscritto ad attività sportiva, a salire sino a 150 euro con due figli iscritti e ancora a 200 con tre o più figli iscritti: l’importo assegnato a ogni singolo nucleo familiare potrà essere proporzionalmente ridotto nel caso pervenisse al Comune un numero di candidature accoglibili, tale da superare l’ammontare dello stanziamento previsto nel bilancio di esercizio 2023, pari ad euro 2mila euro complessivi.

“Anche quest’anno la Giunta Comunale – spiega l’Assessore Alberto Molo – ha deciso di prevedere il Bonus sport, destinando quindi un contributo economico a quelle famiglie di Sarcedo i cui figli minori sono regolarmente iscritti ad un’associazione sportiva.

Fare sport è fondamentale per la crescita e l’educazione dei nostri ragazzi, permette loro di relazionarsi con gli altri, imparando il rispetto e l’importanza dell’impegno per il raggiungimento degli obiettivi. Per le famiglie interessate, è possibile trovare sul sito del Comune tutte le informazioni ed i requisiti per poter richiedere il bonus: c’è tempo sino al 26 novembre prossimo”.