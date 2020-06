Rimane ricoverato in rianimazione l’operaio gravemente ferito ieri in una carpenteria

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Ha oltrepassato lo scoglio della notte Dragan Ionica, il dipendente della Aston srl soccorso con codice di massima urgenza nel tardo pomeriggio di martedì in seguito a un drammatico infortunio sul posto di lavoro. L’incidente è avvenuto un un capannone industriale di via Veneto, a Sarcedo, nella ditta dove l’operaio di origini rumene di 52 anni lavora da lungo tempo dopo essersi stabilito nell’Altovicentino.

Secondo le prime indicazioni diffuse nella prima serata di ieri l’uomo si apprestava a fine turno quando, intorno alle 17.30, dei manufatti di metallo su cui stava lavorando sarebbero precipitati su di lui colpendolo in pieno, con conseguente schiacciamento del tronco.

I colleghi accorsi per soccorrerlo hanno immediatamente lanciato l’allarme dopo averlo liberato dalle pesanti lastre, avviando la corsa contro il tempo del 118 per salvare la vita al dipendente e amico, che risiede a Lugo di Vicenza. Un’ambulanza è giunta sul posto in una decina di minuti e, vista la gravità della situazione, si è diretta poi nel polo ospedaliero più vicino, a Santorso.

L’aggiornamento odierno sulle sue condizioni, dopo il ricovero in codice rosso e lo spostamento immediato nel reparto di rianimazione dopo il passaggio in pronto soccorso, descrive uno stato di salute molto grave in seguito alle lesioni interne addominali. Il 52enne ferito ha superato la notte, fattore importante questo, mantenendo accesa la speranza di un miglioramento futuro dopo la stabilizzazione dei parametri vitali. Decisive saranno le prossime ore, mentre, ovviamente, la prognosi rimane riservata.

Sul fatto di Sarcedo indagano i carabinieri della compagnia di Thiene, che stamattina hanno inviato un militare dell’Arma presso l’ospedale di Santorso per sincerarsi della condizioni di salute dell’operaio. I tecnici dello Spisal dell’Ulss 7 Pedemontana hanno effettuato i rilievi all’interno della ditta ieri sera, acquisendo elementi utili per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.