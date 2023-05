Rivali nello sport, amici nella vita: alla gara di bici tagliano il traguardo assieme

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Domenica di sport ma soprattutto di valori quella in corso a Sarcedo dove due giovanissimi atleti in gara si sono resi protagonisti di un bellissimo messaggio di amicizia durante il Gran Premio Alto Vicentino – 12° Memorial Enrico Tonello e 4° Memorial Giuseppe Dal Santo fortemente voluto e promosso dal Sandrigo Bike Sport Team.

Si chiamano Xavier Bordignon e Andrea Endrizzi i due ciclisti categoria Esordienti – il primo in forza alla ASD Postumia 73, il secondo alla V. Città di Marostica – che stamattina a Sarcedo erano chiamati a cimentarsi in un circuito misto di 4,6 chilometri circa per cinque tornate, seguite da un ultimo tratto in linea che prevedeva l’impegnativa ascesa della Colombara prima di tornare all’arrivo davanti alla sede municipale, in via Roma.

Ed è proprio all’ultimo chilometro che i due, rivali nello sport ma amici una volta tolti scarpini e caschetto, dopo una gara perfetta anzichè competere e giocarsi l’ultima pedalata sgomitando affannosamente verso il traguardo, si sono scambiati uno sguardo complice e in onore della loro amicizia hanno superato la bandiera a scacchi assieme e senza esultare. Ma con un grande sorriso che dice più di tante parole. Parole che sono mancate anche al Sindaco Luca Cortese che ha assistito incredulo alla scena assieme al folto pubblico assiepato ai margini della strada, dicendosi “commosso e colpito per quanto visto”. Due giovani, 14 anni ancora da compiere, che hanno insegnato che vincere è bello, ma avere un amico con cui condividerlo, lo è mille volte di più.