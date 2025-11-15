Scontro tra due auto nei pressi dell’incrocio del Cavallino: ricoverata una 69enne

Incidente intorno alle 10 di oggi, sabato 15 novembre, a Sarcedo. Il fatto è avvenuto a pochi metri dall’incrocio del Cavallino in via Bassano del Grappa. Un’utilitaria Ford, che usciva da una proprietà privata, si è scontrata con un Suv Bmw recante targa svizzera. La donna a bordo dell’utilitaria, di 69 anni, ha avuto la peggio rimanendo incastrata all’interno dell’abitacolo, venendo poi ricoverata in ospedale. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e un’auto medicalizzata. Presente anche la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.

Notizia in aggiornamento

– – – – –

L’Eco Vicentino è su Whatsapp e Telegram.

Iscriviti ai nostri canali per rimanere aggiornato in tempo reale.

Per iscriverti al canale Whatsapp clicca qui.

Per iscriverti al canale Telegram clicca qui.