Scontro tra due auto nei pressi dell’incrocio del Cavallino: ricoverata una 69enne
Incidente intorno alle 10 di oggi, sabato 15 novembre, a Sarcedo. Il fatto è avvenuto a pochi metri dall’incrocio del Cavallino in via Bassano del Grappa. Un’utilitaria Ford, che usciva da una proprietà privata, si è scontrata con un Suv Bmw recante targa svizzera. La donna a bordo dell’utilitaria, di 69 anni, ha avuto la peggio rimanendo incastrata all’interno dell’abitacolo, venendo poi ricoverata in ospedale. Intervenuti sul posto i vigili del fuoco e un’auto medicalizzata. Presente anche la polizia locale per i rilievi e la gestione del traffico.
Notizia in aggiornamento
