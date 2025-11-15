Tragedia sfiorata sulla Marosticana: ciclista ferito dal carico perso da un autocarro

Poteva concludersi in modo ben peggiore l’incidente verificatosi questa mattina, sabato 15 novembre, nei pressi della rotatoria tra viale Cricoli e la strada Marosticana a Vicenza. Il fatto si è verificato intorno alle 9. Dalla ricostruzione emerge che il carico di un autocarro, che era impegnato a percorrere la rotonda, è caduto in strada travolgendo un ciclista di passaggio. L’uomo, soccorso dal personale del Suem, è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Bortolo con un codice di media gravità.

Spetterà ora alla polizia locale, intervenuta a sua volta sul posto per i rilievi del caso, accertare i motivi che hanno portato il carico del mezzo, un’impalcatura smonata, a finire sulla carreggiata. Gli agenti, inoltre, hanno provveduto a regolare il traffico a fronte dei forti disagi provocati dall’incidente.

