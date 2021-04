Sembrava addormentato in auto, invece era senza vita. Malore fatale per un 48enne

La morte di Luigi Tessari, 49enne di Thiene, è avvenuta per cause naturali. Per carabinieri e Procura di Vicenza non ci sarebbero dubbi, tanto da non rendere necessari approfondimenti sul corpo dell’uomo trovato senza vita domenica pomeriggio in città. E da concedere il nulla osta e la salma ai familiari per il funerale e la sepoltura, in programma domani mattina.

L’allarme era scattato nel tardo pomeriggio, quando una donna di passaggio aveva notato un uomo a bordo di un’auto in sosta in via Granezza. Era immobile, sembrava stesse dormendo.

La cittadina che suo malgrado ha fatto la scoperta avrebbe subito segnalato quel dubbio atroce alle forze dell’ordine per verificare le condizioni di salute dell’automobilista, solo nell’abitacolo sul sedile di guida. Così una pattuglia dalla vicina caserma dell’Arma dei carabinieri, distante non più di cinquanta metri da dove era parcheggiata l’auto di Tessari, si è recata sul posto rinvenendo il 49enne, purtroppo già cadavere.

Anche se sul posto i sanitari del Suem hanno tentato di rianimarlo, ma era ormai tardi e l’ambulanza è rientrata con a bordo la squadra di soccorso è rientrata in ospedale a sirene spente. Luigi Tessari aveva compiuto 49 anni da appena un mese. A porre prematuramente fine alla sua vita sarebbe stato un infarto improvviso. Era nato a Malo nel 1972 e viveva a Thiene dove lascia una compagna, costretta ad annunciare la triste notizia del suo addio insieme ai suoi fratelli e ai nipoti.

La cerimonia religiosa si terrà domani alle 10.30 al Duomo di Thiene, in centro storico, dove oggi alle 18.30 si pregherà in sua memoria con il rosario. Le spoglie riposeranno infine nel cimitero comunale thienese nel quartiere dei Cappuccini.