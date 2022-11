Sergio Caputo in concerto al teatro comunale per una serata benefica a tutto pop-jazz

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Un progetto ambizioso quello ideato dall’associazione Oasi Mama Mima, realizzare una scuola in Burkina Faso con la possibilità di dare istruzione ai bambini che altrimenti non potrebbero permetterselo. L’iniziativa è ben avviata e i lavori sono in fase di ultimazione, oltre all’istituto sono stati realizzati impianti di produzione di energia pulita grazie a pannelli fotovoltaici e idrici per far arrivare l’acqua. Per riuscire a completare l’intera opera è stato organizzato a Thiene, il prossimo 6 novembre con inizio alle 18:30, un evento benefico il cui ricavato sarà interamente devoluto all’associazione Oasi Mama Mima.

Protagonista della serata sarà Sergio Caputo, che si esibirà al Teatro Comunale in un concerto dallo spirito interamente pop-jazz. Il cantautore sarà affiancato dalla support band A Bassa Voce con Claudia Valtinoni e Toni Moretti. A patrocinare l’iniziativa è il comune di Thiene che ha accolto senza esitazione la proposta degli organizzatori.

«Il concerto di Sergio Caputo –commenta l’organizzazione– è per noi di Mama Mima l’occasione per portare della buona musica nella nostra città, ed anche per raccogliere i fondi necessari a ultimare i lavori alla scuola che abbiamo costruito nel villaggio Mama Mima in Burkina Faso. “Mama Mima” nasce come un sogno, quello di portare ad autonomia un piccolo villaggio nel cuore del Burkina Faso. Da un sogno, nel tempo, Oasi Villaggio Mama Mima è diventata un’idea concreta e poi un’associazione con cui abbiamo portato l’acqua, le prime coltivazioni, l’energia elettrica ed una scuola per i bambini del villaggio e anche per quelli che arrivano da più lontano. Già dal primo viaggio in Burkina Faso, tutti noi dell’associazione ci siamo resi conto che, anche se il nostro obiettivo era quello di aiutare, chi si arricchiva di più grazie a questa esperienza eravamo noi: abbiamo riscoperto valori, rapporti diretti e onesti, solidarietà, affetto sincero. Per chi voglia sostenerci, oltre ad acquistare i biglietti per il concerto, può aiutarci con un bonifico al conto c/c IT28X0880760791000000067080 intestato a Oasi Villaggio Mama Mima ETS».

“Mama Mima” è un progetto che si propone di portare ad autonomia il villaggio di Sanounokou, un piccolo centro abitato di circa 800 persone situato tra Tenkodogo e Garango, a sud est della capitale del Burkina Faso. L’associazione Oasi Villaggio Mama Mima, quindi, non vuole limitarsi ad inviare denaro ma punta a creare tutte le condizioni minime necessarie affinché gli abitanti di Sanounokou possano costruire il proprio futuro nell’ottica di uno sviluppo sostenibile.